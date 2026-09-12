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Educativo Zumví fortalece ensino da cultura afro-brasileira e promove formação para jovens negros em Salvador

Projeto Educativo propõe visitas mediadas, materiais pedagógicos e curso de mediação cultural para aproximar estudantes, educadores e jovens do patrimônio afro-brasileiro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 06:00

A atuação do Zumví também está inserida no debate sobre arquivos comunitários Crédito: DIVULGAÇÃO

Fortalecer o ensino da história e da cultura afro-brasileira a partir da memória, da fotografia e de narrativas construídas pela própria população negra é a proposta do “Educativo Zumví: Educando Através da Memória e da Cultura Afro-Brasileira”, que será realizado em Salvador entre 22 de setembro até 22 de outubro de 2026.

A iniciativa busca contribuir para a aplicação da Lei 11.645 por meio de visitas mediadas, materiais pedagógicos e um Curso de Mediação Cultural voltado à formação de 30 jovens negros para atuação no mercado de museus e espaços culturais. O projeto também contará com visitas guiadas, para estudantes de escolas e universidades ainda no mês de outubroVoltado principalmente para estudantes e educadores, o projeto está estruturado em três frentes.

A primeira é a criação de uma metodologia de visitação mediada às galerias do Zumví, estimulando novas formas de contato com as fotografias e com as histórias presentes no acervo. A proposta é transformar a visita ao espaço cultural em uma experiência de aprendizado, reflexão e valorização da cultura afro-brasileira.

A segunda frente prevê a produção e distribuição de kits pedagógicos com imagens do acervo do Zumví, que poderão ser utilizados pelos educadores em sala de aula. Os materiais funcionam como ferramentas para ampliar as possibilidades de abordagem da história e da cultura afro-brasileira, levando para o cotidiano escolar registros visuais que apresentam diferentes dimensões da vida, da identidade, das manifestações culturais e das lutas da população negra.

A terceira vertente é o Curso de Mediação Cultural, voltado à formação e à inserção de 30 jovens negros de Salvador no mercado de museus e espaços culturais. A capacitação abordará práticas de mediação, memória, patrimônio e cultura, incluindo também aspectos relacionados à Acessibilidade Cultural, ampliando a compreensão sobre a construção de espaços culturais mais inclusivos e acessíveis.

Mais do que uma formação técnica, o curso parte da experiência do Zumví para apresentar aos participantes outras possibilidades de atuação profissional no campo da cultura. A instituição reúne décadas de experiência na preservação e ativação de um acervo produzido a partir do olhar de fotógrafos negros, além de uma atuação voltada à educação, à memória e à construção de narrativas próprias sobre a população negra.

Para Lázaro Roberto, fotógrafo e arte-educador, cofundador do Zumví Arquivo Fotográfico em 1990, a iniciativa representa uma continuidade do compromisso do arquivo com a preservação e a circulação dessas memórias.“Para nós, do Zumví, trabalhar com educação é também uma forma de preservar e fazer circular memórias que por muito tempo ficaram fora dos registros oficiais. Nosso acervo nasceu do olhar de fotógrafos negros sobre suas próprias comunidades e histórias, e essa experiência nos permite contribuir para que novas gerações reconheçam a importância da cultura afro-brasileira e compreendam a memória como uma ferramenta de transformação. O Educativo Zumví amplia esse compromisso ao aproximar estudantes, educadores e jovens de um acervo construído a partir de diferentes vivências da população negra, criando possibilidades de aprendizado, formação e atuação nos espaços de cultura e memória”, afirma.

Memória, educação e representação

Fundado em Salvador, em 1990, por Lázaro Roberto, Aldemar Marques e Raimundo Monteiro, o Zumví Arquivo Afro Fotográfico nasceu do compromisso de registrar a vida da população negra a partir do olhar de fotógrafos negros. Desde então, o arquivo vem construindo um importante repertório visual sobre Salvador e a Bahia, reunindo registros de festas populares, manifestações de matriz africana, blocos afro, afoxés, movimentos sociais, territórios quilombolas, feiras, cenas do cotidiano, política, afetos e estética.

Essa trajetória faz do Zumví um espaço estratégico para iniciativas de formação que utilizam a memória e a fotografia como instrumentos educativos. Ao trabalhar com um acervo produzido a partir das próprias experiências e perspectivas da população negra, o projeto contribui para ampliar as referências apresentadas aos estudantes e fortalecer processos educativos comprometidos com a diversidade e com a valorização das culturas afro-brasileiras.A atuação do Zumví também está inserida no debate sobre arquivos comunitários.

A instituição integra o Conselho Nacional de Arquivos-CONARQ, fortalecendo sua participação em discussões sobre preservação da memória, protagonismo das comunidades e reconhecimento de acervos que ajudam a contar histórias que muitas vezes não estão presentes nos registros oficiais.A nova sede do Zumví, no Rio Vermelho, amplia essa atuação ao reunir galeria de exposições temporárias, laboratório/estúdio, ações de mediação e atividades educativas. O espaço consolida uma proposta institucional voltada à formação de público, à preservação e à ativação do acervo e ao diálogo com parceiros locais, nacionais e internacionais.

O Zumvi Arquivo Afro Fotográfico é mantido com apoio do Fundo de Cultura do Estado da Bahia. O projeto Educativo Zumví: Educando Através da Memória e da Cultura Afro-Brasileira conta com Patrocínio da Wilson, Sons via Programa de Isenção Fiscal Viva Cultura - Salvador, da Prefeitura de Salvador, Secretaria Municipal da Fazenda– SEFAZ, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo –SECULT e Fundação Gregório de Mattos – FGM.

Programação do Curso de Mediação Cultural

O Curso de Mediação Cultural será realizado em duas turmas. A primeira etapa de inscrições acontece entre 10 de setembro até 15 de setembro, seguida pela divulgação dos selecionados no dia 18 de setembro. As matrículas devem ser realizadas do dia 18 de setembro até 21 de setembro. As aulas da primeira turma serão realizadas de 22 de setembro a 22 de outubro, com evento de certificação marcado para 24 de outubro.

CronogramaTurma 1

Divulgação do curso e inscrições: 10/09 até 15/09/2026

Divulgação da seleção: 18/09/2026

Aulas: 22/09 a 22/10/2026

Evento de certificação: 24/10/2026

Com o Educativo Zumví, memória, educação e cultura afro-brasileira se encontram em uma proposta que busca não apenas ampliar o acesso ao patrimônio e à história da população negra, mas também formar novos agentes para atuar na preservação, na mediação e na construção de narrativas dentro dos espaços culturais.

SERVIÇO

O quê: Curso de Mediação Cultural do Zumví, iniciativa do projeto Educativo Zumví: Educando Através da Memória e da Cultura Afro-Brasileira.

Quem pode participar: Jovens, preferencialmente pessoas negras, provenientes de escolas públicas localizadas em regiões subúrbio, calçada, centro e comércio de Salvador ou que tenham ingressado no ensino universitário por meio de sistema de cotas a partir de escolas públicas dessas regiões.

Quando: De 22 de setembro até 22 de outubro.Onde: Galeria do ZUMVÍ, no Pelourinho, Rua Gregório de Matos, 29, Salvador.Inscrições: A primeira turma recebe inscrições de 10/09 até 15/09/2026.