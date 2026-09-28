EMPREGOS E SOLUÇÕES

Empreendedores têm até 17 de outubro para ingressar em programa de aceleração do Hub Salvador

São 655 oportunidades para estudantes e jovens aprendizes em Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista e Camaçari, com cadastro gratuito pela plataforma do CIEE

Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 06:00

Hub Salvador acelera startups

Estão abertas as inscrições para startups interessadas em participar do ciclo de aceleração oferecido pelo Hub Salvador. A 5ª edição do Flow vai selecionar até 15 empreendimentos inovadores para o próximo ciclo. Os interessados devem acessar a aba aceleração do site do Hub, consultar o edital e submeter as inscrições até o dia 17 de outubro (https://www.hubsalvador.com) Podem participar do processo seletivo startups com CNPJ ativo, residentes em Salvador e Região Metropolitana, empreendimentos a partir da fase de validação e com receita anual de até R$16 milhões.

CIEE oferece 655 vagas de estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE está com 655 vagas abertas na Bahia, sendo 436 oportunidades de estágio e 219 para aprendizes. Entre as vagas de estágio, 221 estão vinculadas à unidade de Salvador, 119 a Feira de Santana, 51 a Itabuna, 34 a Vitória da Conquista e 11 a Camaçari. Para aprendizagem, são 93 oportunidades em Salvador, 50 em Feira de Santana, 32 em Itabuna, 30 em Camaçari e 14 em Vitória da Conquista.O Programa de Estágio contempla estudantes do ensino médio e de cursos técnicos em Administração, Saúde, Informática, Construção Civil e Alimentos. Para alunos do ensino superior, há oportunidades nas áreas de Administração, Educação, Direito, Ciências Contábeis, Marketing, Construção Civil, Informática, Comunicação, Esportes, Psicologia, Saúde, Design, Arquitetura e Urbanismo, entre outros. Para participar, os interessados devem acessar https://web.ciee.org.br/login). O cadastro é gratuito e deve ser mantido atualizado.

Cuidados Paliativos

Estão abertas as matrículas para os cursos de pós-graduação em Cuidados Paliativos da Faculdade Santa Dulce, novo núcleo de ensino superior das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), localizado em Patamares, em Salvador. Voltadas aos profissionais de saúde graduados em Medicina, Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Fonoaudiologia, Biomedicina, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional, as inscrições para as turmas de Aperfeiçoamento Multiprofissional e Especialização já podem ser realizadas por meio do site www.faculdadesantadulce.com.br. O investimento mensal é de R$ 950 para o Aperfeiçoamento Multiprofissional e de R$ 1.500 para a Especialização. Mais informações pelo e-mail contato.fsd@irmadulce.org.br ou (71) 3483-5391.

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