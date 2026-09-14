EMPREGOS E SOLUÇÕES

Empreender como forma de existir

Chama Empreendedorismo: Para a população LGBTQIAPN+, ter o próprio negócio é vencer barreiras na formação e no profissional

Carmen Vasconcelos

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 06:30

Iniciativa impulsiona empreendedores LGBTQIAPN+ a superarem as barreiras do mercado de trabalho Crédito: DIVULGAÇÃO

Para muitas pessoas LGBTQIAPN+, empreender vai muito além de abrir uma empresa: é a oportunidade de conquistar autonomia econômica e construir um projeto de vida onde identidade e talento caminhem juntos.

Quando o mercado formal falha em oferecer igualdade, criar o próprio caminho vira ato de emancipação.

“Quando o mercado formal não oferece oportunidades em condições de igualdade, o empreendedorismo passa a representar um caminho digno de autonomia, geração de renda e construção de uma trajetória profissional alinhada à própria identidade”, destaca Margot Azevedo, representante da Véli e do projeto Chama Pra Dançar.

Foi para fortalecer essas trajetórias que nasceu o Chama Empreendedorismo, programa mantido em parceria entre Véli, Ford e Global Giving para acelerar negócios liderados por pessoas LGBTQIAPN+.

A maioria desses empreendedores começa sozinha, acumulando tarefas que vão da produção ao planejamento financeiro. O resultado é um nó desafiador: o negócio precisa crescer para contratar, mas precisa de equipe para conseguir crescer.

“O fato de trabalharem sozinhos e precisarem assumir todos os papéis é um desafio, pois dificilmente conseguem contratar alguém na fase inicial”, explica Margot.

Soluções tecnológicas

Para quebrar esse ciclo, a formação prioriza o uso de ferramentas acessíveis, como inteligência artificial e planilhas de gestão.

Equipe do Chama Empreendedorismo oferece mentoria, formação, network e acompanha o negócio, oferecendo suporte para os acelerados Crédito: Divulgação

“Acreditamos que o conhecimento básico dessas ferramentas contribui para reduzir barreiras de produtividade e capacidade competitiva de grupos historicamente sub-representados”, completa a representante da Véli.

Para garantir atenção real a cada história, a edição atual limitou o grupo a dez empreendimentos. O ciclo conta com aulas ao vivo, ajuda de custo para participantes de fora e acompanhamento individualizado.

“Cada negócio tem atenção e cuidado, onde o espaço de fala e de escuta de cada empreendedor é garantido ao longo de todo o processo”, afirma Margot.

Portas abertas

Além da capacitação técnica, a iniciativa aposta forte na construção de redes e na troca com executivos da Ford.

“A presença desses especialistas traz uma abordagem bem prática para os negócios, nada acadêmica, além da possibilidade de um networking bem qualificado e direcionado”, pontua a gestora.

Ao fim do programa, os três negócios de maior destaque recebem premiação financeira.A iniciativa também reforça a evolução da agenda ESG nas grandes corporações ao transformar compromissos sociais em impacto econômico direto.

“Iniciativas que conectam organizações com recursos a quem tem muito a oferecer, mas não dispõe de capital para existir plenamente, fortalecem o ESG ao transformar compromissos em ações concretas. É assim que a diversidade deixa de ser apenas um compromisso institucional para se tornar estratégia de desenvolvimento”, avalia Margot.

Vínculos

O encerramento do ciclo formal de formação não marca o fim da jornada, mas o início de uma nova etapa de acompanhamento e integração.

Para pequenos negócios que enfrentam barreiras históricas de acesso a grandes mercados e capital, a criação de uma rede de contatos contínua funciona como uma infraestrutura invisível, essencial para a sustentabilidade da empresa no longo prazo.

A partir dessa visão, o programa mantém uma comunidade ativa onde os participantes continuam trocando experiências, indicando fornecedores, compartilhando oportunidades comerciais e celebrando conquistas.