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Emprego na Bahia: BYD oferta 290 vagas na Arena Fonte Nova nos dias 17 e 18 de setembro

Oportunidades são destinadas às áreas de produção, logística, transporte e liderança durante a Feira Emprega Transporte, em Salvador.

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 06:15

Montadora contrata para terceiro turno de produção e expansão fabril; inscrições ocorrem pela plataforma Gupy e postos do SINE
Montadora contrata para terceiro turno de produção e expansão fabril; inscrições ocorrem pela plataforma Gupy e postos do SINE Crédito: Divulgação

A BYD iniciou uma nova fase de contratações na Bahia com o objetivo de viabilizar a implementação do terceiro turno de produção e acelerar a expansão de seu complexo fabril. Ao todo, a empresa prepara a admissão de 1.500 profissionais para a nova etapa operacional, além de outros 500 postos voltados para as unidades de Soldagem, Pintura e Estamparia, atualmente em fase final de construção em Camaçari.

Das 1.500 oportunidades previstas para o terceiro turno, cerca de 500 profissionais já foram admitidos e integrados à rotina da fábrica. As vagas remanescentes concentram-se na Fábrica de Montagem Final, no Centro de Logística e no Centro de Qualidade. Há postos abertos para funções como operador de produção, operador logístico, operador de qualidade, operador de empilhadeira, motorista carreteiro e condutor interno.

O processo seletivo para as vagas de Camaçari ocorre de forma contínua por meio da plataforma digital Gupy e via intermediação de mão de obra realizada em parceria com o SINE-Bahia, o CIAT de Camaçari, o SIMM de Simões Filho e o SINE de Mata de São João.

Como parte da estratégia de ampliação das operações, a montadora realiza nesta semana uma ação presencial de recrutamento na capital baiana.A companhia disponibiliza 290 vagas durante a Feira Emprega Transporte, promovida pelo SEST SENAT na quinta-feira (17) e sexta-feira (18), das 8h às 17h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

As oportunidades apresentadas no evento focam em áreas de produção, logística, manutenção e transporte. Os cargos com maior oferta incluem operador de produção, operador de logística e operador de equipamentos de movimentação de cargas, somando 50 postos para cada uma dessas funções. A seleção contempla ainda vagas para inspetores de qualidade, técnicos, motoristas, condutores internos, operadores de reach stacker e posições de liderança.

Distribuição das oportunidades na Feira:
Principais funções (50 vagas para cada):

  • Operador de Produção
  • Operador de Logística
  • Operador de Equipamentos de Movimentação de Cargas

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Empregos

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