Empresa abre cursos para jovens e organizações baianas; saiba como participar

Jovens e lideranças comunitárias que vivem nas proximidades da Refinaria de Mataripe poderão se inscrever, até o dia 7 de junho, no processo seletivo dos projetos Jornada Jovem Acelen e Acelera OSC. As ações serão executadas pela AVSI Brasil, em parceria com a empresa Acelen e a Fundação Banco do Brasil, para contribuir com o desenvolvimento socioeconômico local. Veja abaixo como participar:

Jornada Jovem AcelenDestinado para 100 jovens de 15 a 19 anos que residem em Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Ilha dos Frades, Ilha de Maré e Ilha de Bom Jesus dos Passos O candidato não pode ter vínculo empregatício e sua renda familiar deve ser de até dois salários mínimos As inscrições podem ser feitas aqui O processo seletivo inclui a realização de provas online e dinâmicas de grupo presenciais. Após a aprovação, os jovens selecionados deverão apresentar documentos de RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda familiar e atestado de matrícula ou de conclusão do ensino médio para efetivar a matrícula no curso. Os participantes aprenderam sobre Formação para a Vida, Mundo do Trabalho e Tecnologia e Inovação e, além disso, terão acesso a atividades e matérias para conhecimento e vivência básica do mercado de trabalho. Todos receberão auxílio para transporte e alimentação durante a etapa de formação. Após a conclusão desse primeiro ciclo de capacitação, haverá monitoramento de oportunidades e acompanhamento dos jovens para apoiá-los na jornada em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Projeto Acelera OSC As organizações da sociedade civil (OSCs) devem realizar inscrições através do preenchimento de ficha eletrônica, disponível aqui As organizações devem estar formalizadas, há pelo menos um ano, como associações privadas sem fins lucrativos, organizações religiosas ou cooperativas sociais, registradas nas cidades de Candeias, Madre de Deus ou São Francisco do Conde.