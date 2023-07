Empresa tem 30 vagas para o Nordeste com salário base de mais de R$ 9 mil

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) lançou dois editais com vagas para o cargo de médico na região Nordeste. Os profissionais selecionados atuarão no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC) e no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA), vinculados à estatal, nas cidades de Fortaleza e São Luís. O salário-base é de R$ 9.973,12.



Para o Complexo Hospitalar da UFC estão sendo oferecidas 10 vagas, distribuídas em cinco especialidades: Hematologia e Hemoterapia, Medicina do Sono, Medicina Intensiva, Medicina Paliativa e Neurofisiologia Clínica. Já para o para o Hospital Universitário da UFMA são oferecidas 20 vagas, distribuídas em quatro especialidades: Anestesiologia, Cardiologia, Nefrologia e Patologia.