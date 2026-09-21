EMPREGOS E SOLUÇÕES

Estágio ganha espaço para inovação

Bahia liderou inscrições no Prêmio IEL 2026 e experiências mostram como os estudantes criaram soluções para problemas reais

Carmen Vasconcelos

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 06:00

Prêmio mostra que as empresas baianas estão valorizando estágios Crédito: Wilson Sabadin/Divulgação

O estágio está deixando de ser visto apenas como uma etapa de formação profissional e ganhando espaço como ambiente de inovação dentro das empresas. Na Bahia, esse movimento aparece no número de projetos inscritos no Prêmio IEL 2026: foram 132, o maior número entre os estados, em um total de 1.093 inscrições em todo o país.

Para Talita Mota, analista de Carreiras da Coordenação do Prêmio IEL Bahia, o resultado mostra que as empresas baianas estão mais dispostas a valorizar experiências em que os estudantes assumem uma participação ativa. “O estágio passa a ser também uma oportunidade de inovação para a própria organização. É uma relação de troca: a empresa contribui para a formação daquele jovem e, ao mesmo tempo, também pode aprender com ele”, afirma.

Segundo Talita, os projetos inscritos neste ano mostram uma aproximação maior entre os estudantes e os desafios reais das empresas. Em algumas iniciativas, o estagiário participa não apenas da execução, mas também da identificação de problemas, da criação de soluções e da melhoria de processos.

“Quando a empresa dá espaço para o estudante participar de verdade, o estágio deixa de ser apenas uma experiência profissional e passa a ser também um ambiente de desenvolvimento, troca de conhecimento e inovação”, diz.

Soluções fora da rotina

Um exemplo vem do Sebrae Bahia, em Juazeiro. O estagiário Gabriel Castro Souza Santos criou o projeto Mãos Empreendedoras depois de identificar uma dificuldade de comunicação com um estudante surdo durante uma atividade de educação empreendedora.

Gabriel Castro Souza Santos criou o projeto Mãos Empreendedoras Crédito: wilson sabadin

A solução utiliza inteligência artificial para ajudar colaboradores do Sebrae a aprender Libras, com vocabulário específico para o atendimento a pessoas com deficiência auditiva.

A plataforma também reúne avatar de IA, gamificação e recursos para aprendizado autônomo.O projeto, desenvolvido com apoio da equipe e do Sebrae Bahia, conquistou o primeiro lugar na categoria Estagiário Inovador – Grandes Empresas do Prêmio IEL.

Para Gabriel, a experiência mostrou que o estudante pode ter um papel de protagonista. “Eu percebi que o meu trabalho estava tendo resultado e impacto sobre a equipe e sobre o Sebrae Bahia”, afirma.

O projeto já é utilizado na Unidade Regional de Juazeiro e pode ser adaptado para outras organizações.

Protagonismo

No Shopping Barra, em Salvador, a inovação surgiu de um problema bem mais prosaico. O estagiário Caíque Angel Collazo Santana identificou o furto recorrente das canoplas sanitárias, peças usadas para acionar a descarga dos vasos.A partir da observação, criou um dispositivo de aço para impedir a retirada das peças.

A solução reduziu gastos com reposição e também o número de solicitações de manutenção, além do tempo mobilizado pelas equipes de compras, almoxarifado e manutenção.

Caíque Angel Collazo Santana identificou o furto recorrente no Barra Crédito: Divulgação

“O estagiário teve completa autonomia em todo o processo. A iniciativa foi dele”, conta Luiza Motta, assistente de RH do Shopping Barra.

Caíque ficou em primeiro lugar na categoria Estagiário Inovador – Médias Empresas, enquanto o Shopping Barra venceu a categoria Empresa Inovadora – Médias Empresas.

Para Talita, experiências como essas indicam uma mudança gradual no perfil dos programas de estágio. O jovem chega às empresas com novas referências, familiaridade com tecnologias e outras formas de enxergar os problemas. Quando encontra espaço para participar, pode contribuir para além das tarefas previstas inicialmente.

“Temos visto cada vez mais empresas criando experiências em que o estagiário tem espaço para participar, propor e construir”, afirma.

O movimento também ajuda as empresas a identificar talentos durante a formação e desenvolver competências como criatividade, iniciativa, trabalho em equipe e capacidade de solucionar problemas.