VAGAS

Estudantes podem concorrer a 950 vagas de estágio em seis estados

Oportunidades incluem áreas como marketing, psicologia, engenharia e tecnologia da informação

Thais Borges

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 12:12

Estudantes podem concorrer a 950 vagas de estágio em seis estados Crédito: Divulgação

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 950 oportunidades de estágio abertas em Goiás, Paraná, Distrito Federal, Ceará, Tocantins e Espírito Santo. As vagas são destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior e contemplam áreas como administração, direito, pedagogia, marketing, comunicação, psicologia, ciências contábeis, engenharia, recursos humanos e tecnologia da informação, entre outras.

Goiás concentra o maior número de oportunidades, com 639 vagas. No Paraná, são 156 vagas, com bolsas que podem chegar a R$2,3 mil.