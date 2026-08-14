Estudantes podem concorrer a 950 vagas de estágio em seis estados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 12:12
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 950 oportunidades de estágio abertas em Goiás, Paraná, Distrito Federal, Ceará, Tocantins e Espírito Santo. As vagas são destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior e contemplam áreas como administração, direito, pedagogia, marketing, comunicação, psicologia, ciências contábeis, engenharia, recursos humanos e tecnologia da informação, entre outras.
Goiás concentra o maior número de oportunidades, com 639 vagas. No Paraná, são 156 vagas, com bolsas que podem chegar a R$2,3 mil.
O estágio é uma atividade educacional que permite ao estudante ter contato com o mercado de trabalho e colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação. O Programa IEL de Estágios já ajudou mais de 1,5 milhão de estudantes a encontrar uma oportunidade.