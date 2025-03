EMPREGOS E SOLUÇÕES

Fapesb divulga resultado de edital que fortalece empreendedorismo feminino na Bahia

O Inventiva 2 selecionou 40 projetos que receberão até R$ 80 mil cada

C Com assessoria

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de março de 2025 às 21:42

O objetivo da iniciativa é impulsionar o empreendedorismo feminino e transformar ideias inovadoras em empreendimentos tecnológicos Crédito: Shutterstock

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), anunciou, nesta segunda-feira (10), o resultado final da segunda edição do Edital Inventiva. Em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), esta edição selecionou 40 propostas com o objetivo de impulsionar o empreendedorismo feminino e transformar ideias inovadoras em empreendimentos tecnológicos na Bahia. A lista completa dos projetos contemplados está disponível no site da Fundação. >

Com um investimento total de R$ 3,3 milhões, o Inventiva 2 ampliou seu alcance e dobrou o número de projetos contemplados em relação à edição anterior. Cada proposta aprovada poderá receber até R$ 80 mil para sua execução. O edital selecionou iniciativas em áreas estratégicas, como Automação, Big Data, Biotecnologia e Genética, reforçando o compromisso com a inovação tecnológica e o fortalecimento de novos empreendimentos. >

Considerando que março é dedicado à celebração das mulheres, para a diretora de Inovação da Fapesb, Maria Claudina Gomes de Miranda, essa iniciativa reforça as políticas públicas voltadas ao protagonismo feminino no cenário institucional de produção de conhecimento. “Este edital consolida a participação da mulher baiana no cenário social e econômico a partir de possíveis contribuições tecnológicas para fortalecimento da economia do Estado. A Fapesb é Selo Lilás, e como tal, tem o papel de promover ações relacionadas ao fortalecimento de políticas voltadas à Igualdade de Gênero, sendo os editais Inventiva I e Inventiva II exemplos dessas ações”, destacou.>

Destinado a mulheres empreendedoras – incluindo pessoas físicas, microempreendedoras individuais (MEIs) e sócias de empresas com participação feminina no quadro societário – o edital foi dividido em duas fases: a primeira avaliou ideias inovadoras e seu impacto no mercado, enquanto a segunda analisou a viabilidade dos projetos, considerando aspectos como tecnologia, gestão e orçamento.>