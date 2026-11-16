EMPREGOS E SOLUÇÕES

Faturamento não é lucro: as lições do fracasso

Em entrevista ao Correio, o empresário Evandro Alonso analisa os erros de governança que levaram seu primeiro negócio à falência e aponta os pilares para recomeçar com controle financeiro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 06:00

Evandro Alonso reforça que ousadia exige governança e mostra como transformar erros de gestão em um ecossistema de R$ 1 bilhão. Crédito: DIVULGAÇÃO

No universo corporativo, uma máxima costuma seduzir fundadores de primeira viagem: vender bem é garantia de sucesso. A trajetória de Evandro Alonso, fundador e CEO do Grupo KAZA — ecossistema imobiliário que já movimentou R$ 1 bilhão em negócios e possui atuação internacional em mercados como Miami e Nova York — prova exatamente o contrário. Antes da consolidação da holding, o empresário vivenciou o colapso financeiro de seu primeiro empreendimento comercial, uma experiência limite que envolveu perda de patrimônio, endividamento e forte impacto familiar.

A derrocada, relatada no livro Forjado para Vencer (Editora Gente), serviu como base para a reestruturação da sua visão executiva. Em entrevista exclusiva ao Correio, Alonso analisa as falhas de governança que comprometeram seu início nos negócios, detalha a importância do acompanhamento métrico constante e aponta quais pilares devem sustentar a reconstrução de uma empresa do zero.

"Faturamento é vaidade. O que realmente importa é o lucro. Não adianta uma empresa faturar muito se ela também gasta muito. Às vezes, é melhor ter uma operação menor, com uma estrutura enxuta e margem maior, do que gerir uma estrutura enorme sobrecarregada de despesas", destaca Alonso.

Desempenho e gestão

O principal fator para a falência de seu primeiro negócio foi a ausência de uma base técnica em administração, finanças e gestão de pessoas.

Embora a área comercial registrasse volumes expressivos de vendas, a falta de controle sobre o fluxo de caixa e os custos operacionais mascara a fragilidade da estrutura."Eu sabia vender, entendia muito bem da área comercial, mas não tinha uma base sólida para administrar uma empresa. O divisor de águas foi justamente o momento em que perdi tudo", recorda. "Quando uma empresa quebra, você precisa parar, olhar para trás e entender o que fez de errado", afirma o empresário.

O diagnóstico de que "saber vender não significa saber administrar" alterou sua atuação no comando dos negócios. A partir desse aprendizado, Alonso passou a tratar o crescimento como um processo que exige acompanhamento diário e semanal dos indicadores, evitando que despesas superem a receita sem que o gestor perceba a tempo de corrigir a rota.

Ao estruturar o Grupo KAZA, o executivo adotou um modelo focado em prevenção e mensuração constante. Entre os pontos cruciais para a sustentabilidade operacional de um negócio em expansão, Alonso destaca três diretrizes estratégicas:

Distinção entre delegar e abandonar ("delargar"): A distribuição de responsabilidades para a equipe deve vir acompanhada de ferramentas de governança e análise frequente de resultados. "Você pode delegar, mas não pode 'delargar'. Confiança não elimina a necessidade de acompanhar os resultados", enfatiza.

Pilares de sustentação: Toda operação precisa estar ancorada em marketing ativo, área comercial forte e contratação técnica.

Critérios rigorosos de recrutamento: O empresário adverte contra contratações baseadas em afinidade pessoal ou indicações sem validação de perfil comportamental.

"Uma regra que considero importante é: contrate devagar e demita rápido. Não contrate quem você não pode demitir", alerta.

Para quem enfrenta períodos de desaceleração ou encerramento de atividades, o executivo pondera que o fracasso anterior não anula o conhecimento acumulado.

O recomeço, segundo ele, não exige uma postura puramente conservadora, mas sim a capacidade de assumir riscos calculados.

"Aprendi a ser mais ousado, porém com muito mais controle. Cada novo passo precisa ser acompanhado de uma análise dos resultados. Precisamos entender quanto estamos investindo, qual retorno estamos obtendo e se nossas decisões fazem sentido", pontua Alonso.