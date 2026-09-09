Feira de empregos em Salvador oferece mais de mil vagas na Arena Fonte Nova

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Millena Marques
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:03
A Feira Emprega Transporte SEST SENAT Salvador vai oferecer mais de mil vagas de emprego na Arena Fonte Nova, nos dias 17 e 18 de setembro. A iniciativa gratuita acontecerá das 8h às 17h.
A BYD Auto do Brasil é uma das empresas confirmadas no evento. A montadora chinesa vai ofertar cerca de 290 vagas durante a feira.
A Solar Coca-Cola também marcará presença com aproximadamente 110 oportunidades de trabalho. Empresas dos setores de transporte, indústria, serviços e comércio também disponibilizarão vagas.
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Durante a feira, os participantes poderão manter contato direto com recrutadores. Além das candidaturas, o público terá acesso a palestras gratuitas sobre empregabilidade.