OPORTUNIDADE

Feira de empregos em Salvador oferece mais de mil vagas na Arena Fonte Nova

BYD Auto do Brasil é uma das empresas confirmadas no evento

Millena Marques

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:03

Carteira de Trabalho Digital. Crédito: Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG

A Feira Emprega Transporte SEST SENAT Salvador vai oferecer mais de mil vagas de emprego na Arena Fonte Nova, nos dias 17 e 18 de setembro. A iniciativa gratuita acontecerá das 8h às 17h.

A BYD Auto do Brasil é uma das empresas confirmadas no evento. A montadora chinesa vai ofertar cerca de 290 vagas durante a feira.

A Solar Coca-Cola também marcará presença com aproximadamente 110 oportunidades de trabalho. Empresas dos setores de transporte, indústria, serviços e comércio também disponibilizarão vagas.

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