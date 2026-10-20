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Feira de empregos oferece 1 milhão de oportunidades em todo o Brasil; veja como participar

Iniciativa gratuita acontece de 20 a 22 de outubro e terá atendimento presencial em Salvador para orientar os interessados e auxiliar nas inscrições

Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 14:34

Carteira de Trabalho Digital. Crédito: Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho poderá participar da 10ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio, que acontece entre esta terça-feira (20) e quinta-feira (22). A expectativa da organização é reunir 1 milhão de oportunidades profissionais em todo o país, incluindo vagas de estágio, trainee, jovem aprendiz e empregos efetivos para diferentes níveis de escolaridade.

Em Salvador, os interessados poderão contar com atendimento presencial em uma tenda montada na praça de alimentação do campus Gilberto Gil, da Estácio, no bairro do Stiep. No local, a equipe da instituição vai orientar os candidatos sobre a participação na feira e auxiliar no processo de inscrição. Também será disponibilizado um laboratório de informática para quem precisar de equipamentos para acessar a plataforma.

A participação é gratuita, e as inscrições podem ser feitas pela internet, por meio do site oficial da feira. A plataforma poderá ser acessada por celulares, notebooks e computadores.

Durante os três dias, os participantes terão acesso a vagas com diferentes modalidades de trabalho, incluindo oportunidades presenciais, remotas e híbridas. A programação também prevê palestras, oficinas, workshops, orientações de carreira e conteúdos sobre empreendedorismo, tendências profissionais e futuro do trabalho.

Ao todo, serão 15 estandes e mais de dez palestras, além de um espaço dedicado ao empreendedorismo. A feira contará ainda com uma área voltada para pessoas com deficiência (PCDs) e neurodivergentes, com o objetivo de ampliar o acesso às oportunidades profissionais.

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Empresas participantes

A edição deste ano reúne empresas de diferentes setores e amplia a presença de organizações regionais, com a proposta de aproximar os candidatos de oportunidades em seus próprios estados.

Entre as empresas confirmadas estão AWS, Bodytech, Catho, CIEE, Globo, Grupo Amil, Grupo Tigre, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Infojobs, Instituto Yduqs, NUBE, Santander, Vale, XP Investimentos, YDUQS e Álamo Engenharia, além de companhias locais.

Segundo a gerente nacional de Carreiras da Estácio, Débora Freitas, a iniciativa busca facilitar o contato entre profissionais e empregadores, além de contribuir para o desenvolvimento de carreira dos participantes.

Empresas planejam ampliar contratações

A realização da feira ocorre em um cenário de expectativa de crescimento das contratações no país. De acordo com a Pesquisa de Expectativa de Emprego do ManpowerGroup para o quarto trimestre de 2026, 62% das empresas brasileiras pretendem aumentar o número de profissionais contratados no período.