'Feirão do trabalho' terá mais de 200 vagas de emprego e estágio na RMS

A unidade Grau Técnico Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), realizará nesta sexta-feira (7) a Feira de Empregabilidade, oferecendo mais de 200 vagas de empregos e estágios. O evento é gratuito e acontece das 9h às 16h, na própria unidade, localizada na Rua Contorno de Centro Administrativo, no Centro.



Além das vagas, os interessados irão contar com uma vasta programação no dia, como elaboração de currículos, serviços de saúde, palestras sobre orientação profissional e oficinas.