EMPREGOS E SOLUÇÕES

Futuro terá contratações flexíveis e especializada

Open talent: Empresas trocam contrato tradicional por opções sob demanda

Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 06:00

Tendência deve ganhar força até 2027, exigindo novas estratégias de gestão, retenção e valorização profissional Crédito: Shutterstock

Durante décadas, a principal preocupação das empresas foi contratar e reter profissionais para compor equipes permanentes. Mas uma transformação silenciosa já está mudando essa lógica. Impulsionada pela chamada Open Talent Economy, a tendência aponta para um mercado em que organizações passam a combinar equipes fixas com especialistas acionados conforme a demanda dos projetos.

Para Gustavo Loureiro, CEO da HUG, o desafio não é substituir completamente os modelos tradicionais de contratação, mas entender quais competências são estratégicas para permanecer dentro da empresa e quais podem ser incorporadas de forma flexível. Na prática, atividades ligadas à identidade do negócio, cultura organizacional e tomada de decisão tendem a permanecer internalizadas.

Já funções associadas a projetos específicos, inovação, tecnologia, marketing, dados ou consultorias especializadas podem ser executadas por profissionais externos, garantindo maior agilidade e acesso a competências de alta especialização.

A tendência, segundo ele, não deve ficar restrita aos setores mais inovadores da economia. O modelo tende a avançar para áreas tradicionalmente conservadoras à medida que empresas buscam mais eficiência e profissionais passam a valorizar autonomia, diversidade de projetos e liberdade de atuação.

Flexibilidade

Embora o crescimento do trabalho independente abra novas possibilidades para empresas e profissionais, ele também expõe fragilidades.

Levantamento da HUG mostra que 60,3% dos trabalhadores contratados como pessoa jurídica não recebem qualquer benefício além do valor acordado em contrato. O cenário revela um dos principais desafios do mercado nos próximos anos: como oferecer segurança e proteção sem descaracterizar a relação entre contratante e prestador de serviços.

A avaliação é que o futuro passa por modelos de benefícios mais flexíveis, incluindo acesso a planos de saúde, suporte ao bem-estar, capacitação profissional e soluções financeiras voltadas para autônomos. A lógica deixa de ser a da obrigação trabalhista e passa a ser a da experiência profissional.

Outro ponto crítico é a previsibilidade. Em muitos casos, profissionais independentes convivem com escopos mal definidos, mudanças constantes e insegurança financeira. Para evitar conflitos, especialistas recomendam contratos transparentes, com definição clara de entregas, prazos, remuneração, critérios de avaliação e responsabilidades de cada parte.Nesse contexto, a diferença entre flexibilidade e precarização passa justamente pela clareza das regras e pelo respeito à autonomia do profissional.

A ascensão do trabalho por projeto também está levando empresas a reverem o conceito de retenção de talentos. Se antes o objetivo era manter o funcionário pelo maior tempo possível dentro da organização, agora a meta passa a ser fazer com que especialistas independentes escolham trabalhar novamente com a marca quando surgirem novas demandas.

Para isso, fatores como transparência, pagamentos em dia, comunicação eficiente, respeito aos prazos e experiências positivas durante a execução dos projetos tornam-se decisivos.

O relacionamento passa a ser tão importante quanto a remuneração.Essa mudança ocorre porque profissionais altamente qualificados têm cada vez mais liberdade para selecionar clientes e projetos. Em muitos setores, a disputa não é apenas por talentos, mas pela preferência dos talentos.

Novo mercado

Por outro lado, empresas que apresentam processos burocráticos, escopos confusos, mudanças constantes de direcionamento ou atrasos nos pagamentos tendem a perder espaço nesse novo mercado.

Outra característica da Open Talent Economy é a necessidade de acelerar decisões.Processos seletivos que levavam semanas ou meses passam a comprometer a competitividade das empresas, especialmente em áreas com escassez de mão de obra especializada.

Nesse cenário, tecnologia e análise de dados ganham protagonismo. Plataformas digitais permitem identificar competências, validar experiências, comparar perfis e localizar especialistas em poucos dias.

Em alguns casos, processos completos de contratação podem ser concluídos em menos de uma semana. O desafio do RH é equilibrar velocidade e qualidade. Embora a tecnologia reduza etapas operacionais, aspectos relacionados ao perfil comportamental, à reputação profissional e ao alinhamento com os objetivos do projeto continuam exigindo avaliação humana.

Se as empresas precisarão se adaptar, os trabalhadores também. Na visão de especialistas do setor, o profissional que pretende atuar como independente nos próximos anos deverá desenvolver competências que vão além do conhecimento técnico.

Capacidade de negociação, organização financeira, gestão da própria carreira, construção de marca pessoal, relacionamento com clientes e atualização contínua passarão a ser diferenciais cada vez mais relevantes.

Mais do que executar tarefas, será necessário administrar um pequeno negócio centrado nas próprias competências.A mudança indica que o futuro do trabalho não será marcado apenas pelo vínculo empregatício tradicional nem exclusivamente pelo trabalho autônomo.

O cenário que começa a se desenhar para 2027 aponta para modelos híbridos, nos quais empresas montam redes de talentos conforme suas necessidades e profissionais conquistam maior autonomia sobre suas carreiras.