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Governo fará novas convocações de aprovados no CNU: 'Serão mais de 1,3 mil vagas', diz ministra Esther Dweck

Ministra Esther Dweck anunciou chamadas de vagas remanescentes do CPNU 1 e 2

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13:04

Ministra Esther Dweck Crédito: Diego Campos/Secom

O governo federal pretende convocar mais de 1,3 mil aprovados em concursos públicos ainda em 2026. As chamadas incluem vagas remanescentes da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) e oportunidades da segunda edição. A previsão foi anunciada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante o programa Bom Dia, Ministra, nesta quinta-feira (12).

As vagas do CPNU 1 e 2 já estão previstas no orçamento. Na segunda edição, haverá convocações para o cargo de Analista Técnico do Poder Executivo (ATE), carreira que reúne funções de suporte administrativo e técnico em diferentes órgãos federais. O governo também avalia chamadas adicionais de outros concursos, conforme a disponibilidade de recursos.

“Quando eu vou chamar vagas adicionais, para além daquelas vagas que estavam previstas originalmente no concurso, eu preciso de um ateste orçamentário. Tem um saldo remanescente no orçamento para isso e estamos vendo quantas vagas podemos chamar”, afirmou Dweck. A expectativa é publicar as vagas remanescentes até a semana seguinte.

Entre os órgãos com oportunidades estão Funai, Incra, IBGE, Inep, AGU, Mapa, ministérios da Justiça, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento, Saúde, Gestão e Planejamento, além de agências reguladoras.

Quando ocorreu o CNU - as principais datas das edições 1 de 3

CPNU 2 tem mais de 500 vagas remanescentes

A ministra também anunciou um novo edital de classificação do CPNU 2, com mais de 500 vagas em diferentes áreas. O documento substitui o Edital Enap nº 260/2026, anulado após a identificação de inconsistências nos dados de três vagas, e mantém os critérios das convocações anteriores.

As vagas surgem quando candidatos convocados não assumem os cargos. Após verificar os postos que continuam disponíveis, o governo publica novas chamadas.

Governo estuda CPNU em 2027

O MGI e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) estudam um novo formato para o CPNU de 2027. A proposta prevê uma seleção por áreas de atuação, com classificação geral dos candidatos, permitindo que órgãos aproveitem os aprovados quando surgirem vagas autorizadas.

O modelo funcionaria como um cadastro de reserva mais amplo e poderia reduzir o tempo entre a autorização de um concurso e a entrada dos servidores em exercício.

“Seria uma maneira de acelerar o processo de contratação, para que a gente não precise esperar a autorização orçamentária e abrir um concurso, que vai demorar um ano e meio, no mínimo, até a pessoa efetivamente estar sentada ali trabalhando”, explicou Dweck.

INSS, PF, PRF, Ibama e ICMBio: veja as previsões

Durante o programa, a ministra também comentou outros concursos e convocações:

INSS: possibilidade de novo concurso de nível superior em 2027.

Polícia Federal: novas chamadas de excedentes ainda em 2026 ou no início de 2027.

PRF: possibilidade de concurso em 2027.

ANM: continuidade das convocações adicionais em 2027.

Ibama e ICMBio: novas chamadas de aprovados ainda em 2026.

A realização de novos concursos no próximo ano dependerá da aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 pelo Congresso Nacional. O documento, enviado pelo governo no fim de agosto, definirá os recursos disponíveis para contratações e autorizações.