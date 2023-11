Grupo abre vagas para Programa de trainee com salário de R$ 6 mil

O Grupo The Best, que reúne as marcas The Best Açaí, Amadelli Alimentos, Gracco Burguer e Ama Fruta, acaba de abrir as inscrições para o Programa de Trainee 2024. Os selecionados poderão definir qual é a área que mais se identificam, segmentadas em business e industry, a primeira com foco no escritório corporativo e a segunda na fábrica com a transformação da matéria-prima e cadeia logística, por exemplo.



Atualmente o Grupo The Best emprega mais de 1.400 colaboradores, diretos e indiretos, e esta é a segunda edição do Programa. “Tivemos muito sucesso com a primeira edição e por isso o processo se tornou uma constante. Buscamos profissionais que tenham garra para aprender e empreendam em suas funções. A história do Grupo The Best é de empreendedorismo, por isso com a nossa expertise nos comprometemos a compartilhar conhecimento para que os novos perfis deem sempre o seu melhor que é o que move a nossa cultura”, explica Mateus Queiroz, Co-CEO e responsável pelo programa.