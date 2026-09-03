OPORTUNIDADE

Grupo baiano abre 70 vagas de emprego em quatro cidades; veja cargos e como se candidatar

Vagas são para áreas como Farmácia, Laboratório, Vendas, Compras, Produção e Financeiro; há vagas em Lauro de Freitas, Cruz das Almas, Jacobina e Eunápolis

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 17:01

Grupo baiano abre 70 vagas de emprego em quatro cidades; veja cargos e como se candidatar Crédito: Divulgação

Duas empresas do Grupo Singular, do segmento de saúde, bem-estar e produção de medicamentos manipulados, estão com 70 vagas de emprego abertas na Bahia. As oportunidades contemplam profissionais de diferentes áreas e serão distribuídas entre a sede da Martins Brasil, em Lauro de Freitas, e novas unidades da Singular Pharma em Cruz das Almas, Jacobina e Eunápolis.

Entre as funções disponíveis estão cargos para farmacêuticos, técnicos e auxiliares de laboratório, profissionais de vendas, compras, produção, logística e financeiro, além de oportunidades para estágio. A Singular Pharma, considerada a maior rede de laboratórios de farmácia de manipulação do estado, está em processo de abertura de novas unidades nas três cidades baianas.

Atualmente, a empresa atende 60 municípios e possui mais de 15 laboratórios em funcionamento ou implantação nos estados da Bahia, Sergipe e Pernambuco. Já a Martins Brasil, indústria farmoquímica sediada em Lauro de Freitas, passa por uma expansão do parque industrial, com reinauguração prevista para novembro de 2026.

Confira as vagas disponíveis

As oportunidades informadas pelas empresas são:

Compras: Assistente de Compras

Pesagem – sólidos: Técnico de Laboratório

Pesagem – semissólidos: Técnico de Laboratório

Envase: Técnico de Laboratório

Produção: Supervisor de Produção

Armazém: Supervisor de Armazém

Almoxarifado: Assistente de Almoxarife

Logística: Faturista

Garantia da Qualidade (GQ): Analista de GQ

Laboratório de Controle de Qualidade (LCQ): Analista de LCQ

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): Técnico de Laboratório

Vendas: Assistente de Vendas

Vendas: Consultor de Negócios

Financeiro: Estagiário Financeiro



Os interessados devem verificar os requisitos específicos de cada função e enviar o currículo para candidatura@singularpharma.com.br.

Expansão da Singular Pharma

Com 10 anos de existência, a Singular Pharma possui 15 unidades distribuídas pela Bahia, Pernambuco e Sergipe. A empresa atua com formulações voltadas para áreas como gerenciamento de peso, longevidade, controle do estresse, qualidade do sono e função cognitiva.