OPORTUNIDADE

Guarda Civil Municipal abre concurso com 100 vagas e salários de até R$ 4.006,71

Inscrições começaram nesta segunda-feira (27) e seguem até 24 de novembro

Yan Inácio

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 19:02

Guarda Municipal de Curitiba Crédito: Divulgação/Prefeitura de Curitiba

A Prefeitura Municipal de Curitiba, no Paraná, abriu inscrições para concurso público com processo seletivo para 100 vagas no cargo de Guarda Municipal. A jornada de trabalho semanal é de 40 horas.

As inscrições começaram nesta segunda-feira (27) e seguem até as 14h do dia 24 de novembro. Os candidatos devem se cadastrar no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00.

A remuneração inicial para o cargo de Guarda Municipal é de R$ 4.006,71. Este valor é composto pelo Vencimento Básico de R$ 2.671,14 e uma gratificação de segurança de R$ 1.335,57, que será paga após a conclusão e aprovação no Curso de Formação Técnico Profissional.

O Concurso Público terá diversas etapas. A primeira é Prova Teórico-Objetiva, que tem caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está prevista para o dia 18 de janeiro de 2026.

O certame inclui ainda etapas posteriores de caráter eliminatório, como:

Investigação de Conduta.

Avaliação Psicológica.

Exames de saúde, incluindo Toxicológico.

Avaliação Física (Teste de Aptidão Física).