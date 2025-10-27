Guarda Civil Municipal abre concurso com 100 vagas e salários de até R$ 4.006,71

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 19:02
A Prefeitura Municipal de Curitiba, no Paraná, abriu inscrições para concurso público com processo seletivo para 100 vagas no cargo de Guarda Municipal. A jornada de trabalho semanal é de 40 horas.
As inscrições começaram nesta segunda-feira (27) e seguem até as 14h do dia 24 de novembro. Os candidatos devem se cadastrar no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00.
A remuneração inicial para o cargo de Guarda Municipal é de R$ 4.006,71. Este valor é composto pelo Vencimento Básico de R$ 2.671,14 e uma gratificação de segurança de R$ 1.335,57, que será paga após a conclusão e aprovação no Curso de Formação Técnico Profissional.
O Concurso Público terá diversas etapas. A primeira é Prova Teórico-Objetiva, que tem caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está prevista para o dia 18 de janeiro de 2026.
O certame inclui ainda etapas posteriores de caráter eliminatório, como:
Investigação de Conduta.
Avaliação Psicológica.
Exames de saúde, incluindo Toxicológico.
Avaliação Física (Teste de Aptidão Física).
Após a admissão, o servidor deverá participar, obrigatoriamente, do Curso de Formação Técnico-Profissional para Guarda Municipal.