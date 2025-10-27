Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Guarda Civil Municipal abre concurso com 100 vagas e salários de até R$ 4.006,71

Inscrições começaram nesta segunda-feira (27) e seguem até 24 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 19:02

Guarda Municipal de Curitiba
Guarda Municipal de Curitiba Crédito: Divulgação/Prefeitura de Curitiba

A Prefeitura Municipal de Curitiba, no Paraná, abriu inscrições para concurso público com processo seletivo para 100 vagas no cargo de Guarda Municipal. A jornada de trabalho semanal é de 40 horas.

As inscrições começaram nesta segunda-feira (27) e seguem até as 14h do dia 24 de novembro. Os candidatos devem se cadastrar no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00.

A remuneração inicial para o cargo de Guarda Municipal é de R$ 4.006,71. Este valor é composto pelo Vencimento Básico de R$ 2.671,14 e uma gratificação de segurança de R$ 1.335,57, que será paga após a conclusão e aprovação no Curso de Formação Técnico Profissional.

Cinco dicas para se preparar para concursos

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock
Monte um cronograma realista: Planeje o que vai estudar por dia, respeitando seu tempo e ritmo. É melhor estudar duas horas diárias de forma consistente do que tentar virar noites por Shutterstock
Foque nas disciplinas de maior peso e maior incidência: Nem todas as matérias valem o mesmo. Veja as estatísticas das provas anteriores e se prepare por Shutterstock
 Faça questões e simulados: Resolver provas anteriores é uma das melhores formas de aprender o estilo da banca e identificar pontos fracos. por Agência Brasil
Cuide da mente e do corpo: O rendimento despenca quando há cansaço, ansiedade ou má alimentação. Durma bem, pratique atividade física e tire pausas por Adenilson Nunes/Secom
1 de 5
Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

O Concurso Público terá diversas etapas. A primeira é Prova Teórico-Objetiva, que tem caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está prevista para o dia 18 de janeiro de 2026.

O certame inclui ainda etapas posteriores de caráter eliminatório, como:

Investigação de Conduta.

Avaliação Psicológica.

Exames de saúde, incluindo Toxicológico.

Avaliação Física (Teste de Aptidão Física).

Após a admissão, o servidor deverá participar, obrigatoriamente, do Curso de Formação Técnico-Profissional para Guarda Municipal.

Tags:

Concursos

Mais recentes

Imagem - Santander abre inscrições para Programa de Estágio na Bahia; veja quem pode participar

Santander abre inscrições para Programa de Estágio na Bahia; veja quem pode participar
Imagem - Construtora anuncia vagas exclusivas para imigrantes na área de construção civil em Salvador e RMS

Construtora anuncia vagas exclusivas para imigrantes na área de construção civil em Salvador e RMS
Imagem - Estão abertas as inscrições para curso gratuito de cibersegurança

Estão abertas as inscrições para curso gratuito de cibersegurança

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada