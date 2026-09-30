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IBGE recebe autorização para concurso público com mais de 27 mil recenseadores temporários

Novidade foi publicada no Diário Oficial da União

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:53

IBGE abre seleção com mais de 8 mil vagas temporárias e salários de até R$ 4 mil
IBGE abre seleção com mais de 8 mil vagas temporárias e salários de até R$ 4 mil Crédito: Reprodução I Instagram

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebeu autorização do governo federal para realizar o concurso com 27.330 vagas para atuação no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027. A medida foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira (28).

O documento foi assinado pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e libera a realização de um novo processo seletivo para reforçar a coleta de dados do levantamento nacional.

Com a autorização em vigor, o IBGE terá prazo de até seis meses para publicar o edital da seleção. Dessa forma, a expectativa é que as regras do processo sejam divulgadas até março de 2027.

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Os preparativos para a contratação, porém, já estavam em andamento. A Fundação Cesgranrio foi previamente escolhida para organizar a seleção e aguarda apenas a formalização dos próximos passos para a assinatura do contrato.

A publicação da portaria era considerada a etapa necessária para destravar o processo. Com o aval concedido, a tendência é que o cronograma avance nos próximos meses, permitindo a abertura oficial das inscrições e o início das demais fases da seleção.

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Concurso Público

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