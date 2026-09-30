OPORTUNIDADE

IBGE recebe autorização para concurso público com mais de 27 mil recenseadores temporários

Novidade foi publicada no Diário Oficial da União

Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:53

IBGE abre seleção com mais de 8 mil vagas temporárias e salários de até R$ 4 mil Crédito: Reprodução I Instagram

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebeu autorização do governo federal para realizar o concurso com 27.330 vagas para atuação no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027. A medida foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira (28).

O documento foi assinado pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e libera a realização de um novo processo seletivo para reforçar a coleta de dados do levantamento nacional.

Com a autorização em vigor, o IBGE terá prazo de até seis meses para publicar o edital da seleção. Dessa forma, a expectativa é que as regras do processo sejam divulgadas até março de 2027.

Os preparativos para a contratação, porém, já estavam em andamento. A Fundação Cesgranrio foi previamente escolhida para organizar a seleção e aguarda apenas a formalização dos próximos passos para a assinatura do contrato.