OPORTUNIDADE

iFood abre vagas de estágio e residência remotos com salário de R$ 7 mil

Previsão é que os selecionados iniciem as atividades em fevereiro de 2027

Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 20:37

Ifood abre vagas remotas Crédito: Divulgação

O iFood abriu inscrições para a segunda edição do Gen IA, programa voltado à formação de profissionais na área de inteligência artificial (IA). A iniciativa reúne oportunidades de estágio para estudantes e, como novidade nesta edição, vagas de residência corporativa destinadas a recém-formados, com remuneração de R$ 7 mil para esse segundo grupo.

Para concorrer às vagas de estágio, é necessário estar matriculado em um curso de ensino superior, seja bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, ou em um curso técnico, com conclusão prevista entre julho de 2027 e janeiro de 2029.

Já a residência corporativa é direcionada a pessoas que concluíram a graduação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026. A proposta é ampliar a participação de profissionais em início de carreira em atividades relacionadas ao desenvolvimento e à aplicação de inteligência artificial.

O programa conta com duas frentes de atuação. A primeira, chamada AI Engineer, é voltada ao desenvolvimento, treinamento e manutenção de modelos de inteligência artificial, algoritmos e pipelines de software. As oportunidades são direcionadas preferencialmente a estudantes de ciência da computação, engenharia de software, matemática, estatística, física e áreas relacionadas. O trabalho será realizado remotamente.

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A segunda frente, AI Builder, tem foco na criação de soluções para negócios, automações e produtos que utilizam inteligência artificial. Nesse caso, podem participar candidatos de diferentes áreas de formação, incluindo administração, marketing, economia, design e direito. É desejável ter experiência com engenharia de prompts, ferramentas de vibe coding e automações. O modelo de trabalho será híbrido.

Além da experiência prática, os participantes terão acesso a mentorias com especialistas do iFood, bootcamps, hackathons e desafios voltados à aplicação dos conhecimentos. O programa também prevê a possibilidade de uma imersão internacional em outra empresa do grupo Prosus na América Latina.