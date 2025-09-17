Acesse sua conta
Instituto abre 200 vagas em cinco cursos gratuitos para jovens; saiba como se inscrever

Inscrições estão abertas até 23 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:39

Alunos do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social
Alunos do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social Crédito: Divulgação

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) abriu mais de 200 novas vagas para cursos de formação gratuita voltados para jovens. As inscrições estão abertas até o dia 23 de setembro e podem ser feitas por meio de formulário.

Para participar, os jovens interessados devem ser moradores dos bairros do entorno do Salvador Shopping (Pernambués, Saramandaia e Boca do Rio) ou do Salvador Norte Shopping (São Cristóvão, Cassange, Jardim das Margaridas e Cajazeiras), ter entre 16 e 30 anos e ser estudante ou egresso do Ensino Médio em escola pública.

Entre as oportunidades, destacam-se as capacitações em Curso Técnico em Logística, Estoquista, Assistente de RH, Inglês Básico e Produção Audiovisual. As inscrições para a unidade do Salvador Shopping, que oferece o curso de inglês básico, podem ser feitas neste link.

Mais Informações podem ser obtidas pelos telefones/WhatsApp: (71) 98171-6202 (IJCPM Salvador Norte) e (71) 98263-5530 (IJCPM Salvador Shopping).

