Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29

Inscrições podem ser feitas até 1º de outubro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06:00

Instituto Federal de Goiás (IFG)
Instituto Federal de Goiás (IFG) Crédito: Reprodução

O Instituto Federal de Goiás (IFG) abriu inscrições para a contratação de professores substitutos com salários de até R$ R$ 8.058,29. As inscrições podem ser feitas até 1º de outubro de 2025 no site da instituição.

São ofertadas seis vagas distribuídas em diferentes áreas do conhecimento, com cargas horárias de 20h ou 40h semanais. Os salários variam a depender da titulação, para graduados com 20h semanais, o salário é de R$ 3.090,43, enquanto doutorados com jornada de 40h recebem R$ 8.058,29.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00. O pagamento deve ser feito via boleto bancário gerado no ato da inscrição, com vencimento até 2 de outubro de 2025. A contratação será por tempo determinado, que não foi especificado no edital.

