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Instituto Federal abre vagas para concurso público com salário inicial de R$ 6,4 mil e auxílio-alimentação

Há oportunidades para os níveis médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:42

Concurso público
Concurso público Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

O Instituto Federal do Pará (IFPA) abriu um concurso público com 65 vagas para cargos efetivos da carreira de Técnico-Administrativos em Educação (TAE). As oportunidades contemplam candidatos de níveis médio, técnico e superior, com jornada de 40 horas semanais e remuneração inicial que pode ultrapassar R$ 6,4 mil com o auxílio-alimentação.

As inscrições começam às 9h desta quarta-feira (23) e seguem até as 16h de 20 de outubro, exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto AOCP, organizador da seleção. A taxa de participação varia entre R$ 100 e R$ 120, a depender do cargo escolhido. Já os pedidos de isenção poderão ser feitos entre os dias 23 e 25 de setembro, conforme as regras previstas no edital.

Do total de vagas, 42 são destinadas à ampla concorrência. O certame também reserva oportunidades para pessoas com deficiência, candidatos pretos e pardos, indígenas e quilombolas, em cumprimento às políticas de ações afirmativas.

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Vagas

As vagas estão distribuídas entre funções administrativas, técnicas e especializadas. Há oportunidades para assistente de aluno, assistente em administração, técnicos de laboratório, tecnologia da informação, agropecuária, contabilidade e enfermagem. Para candidatos com formação superior, o concurso oferece vagas para áreas como administração, arquitetura e urbanismo, assistência social, auditoria, biblioteconomia, contabilidade, engenharia civil, engenharia elétrica, nutrição, psicologia, tecnologia da informação, gestão pública e assuntos educacionais.

Salários

Os vencimentos básicos variam conforme o nível do cargo. Para funções classificadas no nível C, a remuneração inicial é de R$ 2.607,70. Nos cargos de nível D, o valor é de R$ 3.181,39. Já para os cargos de nível E, destinados a profissionais com formação superior, o vencimento chega a R$ 5.215,39. Além disso, os servidores terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, além de outros benefícios previstos na legislação e incentivo à qualificação, quando aplicável.

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Provas

O processo seletivo será composto por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos. Os concorrentes aos cargos de nível superior também passarão por avaliação de títulos. A aplicação das provas está prevista para o dia 20 de dezembro, com locais e horários a serem divulgados posteriormente pela banca organizadora.

Segundo o edital, os aprovados poderão ser lotados em qualquer unidade do IFPA, de acordo com a necessidade da instituição. O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

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Brasil Emprego Pará Concurso

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