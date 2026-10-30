EMPREGO

Le biscuit abre mais de 60 vagas temporárias de emprego na Bahia para o Natal; saiba como se candidatar

Oportunidades são para operador de loja em Salvador, Camaçari, Feira de Santana e Itabuna

Millena Marques

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19:59

Le Biscuit Crédito: Reprodução

Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho temporário para o fim do ano pode se candidatar a uma das mais de 60 vagas abertas pela rede varejista Le biscuit na Bahia. As contratações têm como objetivo reforçar o quadro de funcionários durante o período de Natal e contemplam o cargo de operador de loja. Há postos disponíveis em Salvador, Camaçari, Feira de Santana e Itabuna.

Na capital baiana, as oportunidades estão distribuídas entre estabelecimentos localizados nas regiões do Centro, Cabula, Caminho das Árvores, Barris e Pituba. Em Feira de Santana, a seleção também inclui vagas na região de Coronel José Pinto.

Para concorrer, é necessário ter concluído o ensino médio. Candidatos que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino superior, em qualquer área de formação, terão um diferencial no processo seletivo. A empresa também considera desejável que os interessados tenham experiência no comércio, especialmente em atividades de atendimento, operação de caixa, reposição de mercadorias e vendas.

Além dos requisitos de escolaridade e experiência, a Le biscuit procura profissionais com perfil comunicativo, dinâmico e organizado, que tenham facilidade para trabalhar com o público, foco em resultados e interesse pela área de vendas.

Como se candidatar

As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site oficial de recrutamento da Le biscuit. Na plataforma, os interessados precisam consultar as oportunidades disponíveis, selecionar a vaga correspondente à região onde desejam trabalhar e preencher o formulário de candidatura.

Os profissionais contratados atuarão em diferentes atividades da rotina das lojas. Entre as atribuições estão o atendimento aos consumidores, operação de caixa, organização e precificação de produtos, reposição de mercadorias e suporte no recebimento de novos itens.

Também caberá aos operadores apresentar serviços oferecidos pela rede, como garantia estendida, seguros e Cartão Le biscuit. Outra atividade será auxiliar os clientes na realização de compras pelo site da empresa quando os produtos procurados não estiverem disponíveis na unidade física.

Benefícios oferecidos