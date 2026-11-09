EMPREGOS E SOLUÇÕES

Le biscuit contrata temporários para o Natal em Salvador e no interior da Bahia

Curso gratuito do CEPEDI oferece 600 vagas em desenvolvimento de jogos na Bahia e em Sergipe; inscrições vão até 6 de dezembro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06:00

Le biscuit anuncia mais de 60 vagas

Com a aproximação do Natal e o aumento da movimentação no comércio, a Le biscuit anuncia a abertura de mais de 60 vagas temporárias para reforçar suas equipes durante as festas de fim de ano. Na Bahia, as oportunidades são para o cargo de operador de loja, com postos de trabalho em Salvador, Camaçari, Feira de Santana e Itabuna.Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo. Candidatos com ensino superior em andamento ou concluído, em qualquer área de formação, terão um diferencial na seleção. Acesse: https://lebiscuit.gupy.io/

Residência em Games abre 600 vagas

O CEPEDI abriu inscrições para a Turma II do programa Residência em TIC 56 – Games. A iniciativa oferece formação gratuita em desenvolvimento de softwares, jogos digitais e empreendedorismo para residentes da Bahia e de Sergipe. Serão 600 vagas para a etapa de formação básica (420 na Bahia e 180 em Sergipe), em Salvador, Lauro de Freitas, Aracaju e Socorro.As inscrições são gratuitas até 6 de dezembro, exclusivamente pelo site www.residenciagames.cepedi.org.br. Pode participar estudantes de nível técnico (último ano/semestre), estudantes de graduação matriculados em 2026 e profissionais das áreas de Computação, Jogos Digitais, Engenharia e Exatas (idade mínima de 16 anos). Com formato híbrido (remoto + encontros presenciais aos sábados, a cada duas semanas). A prova online prevista para 13/12

Blip tem emprego

A Blip, plataforma global de inteligência conversacional, está com mais de 30 vagas abertas para seu Programa de Estágio 2027, destinado a estudantes de todo o Brasil. Com inscrições entre 4 e 30 de novembro, a iniciativa busca formar profissionais nas áreas de tecnologia e inteligência artificial (IA), por meio de experiências práticas e desenvolvimento de soluções para desafios reais de negócios. Na edição de 2025, o programa registrou 65% de efetivação dos participantes antes de completarem um ano na companhia.Acesse: https://bit.ly/4zCX5BZ

Estágio na Tenda