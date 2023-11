Marinha abre vagas na Bahia com salários a partir de R$ 9 mil para oficiais; veja cidades e profissões

Marinha: vagas para nível superior



Até o dia 07, estão abertas as inscrições para a convocação de profissionais de nível superior, para a prestação do Serviço Militar Voluntário como Oficial temporário da Reserva de 2ª Classe da Marinha , destinadas ao preenchimento de 31 vagas. Com vencimentos na ordem de R$ 9 mil. Em Salvador: Medicina: Cardiologia (1); Odontologia: Prótese Dentária (4), Periodontista, Implantodontista , Odontopediatria e Ortodontista; Enfermagem (2), Fisioterapia (2), Nutrição (1) e Farmácia (1); Técnica: Administração (2), Comunicação Social , Informática e Psicologia; Magistério: Biologia , Geografia , História e Pedagogia; e Engenharia: Mecânica e Civil . No interior, uma vaga para Porto Seguro, Ilhéus e Juazeiro na área da Segurança do Tráfego Aquaviário. https://www.marinha.mil.br/com2dn/srd/servico-militar/servico-militar- voluntario-para-oficiais

Boticário capacita em tecnologia

O Grupo Boticário está com inscrições abertas para a 4ª edição do Desenvolve, programa de formação e inclusão de talentos em tecnologia, que oferece cursos de capacitação gratuitos e on-line para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para 2024, o projeto traz uma nova trilha de aprendizado com foco em mobile, que tem como objetivo atender uma demanda do setor por profissionais especializados em aplicativos, e ao menos 20% do total de vagas serão reservadas para pessoas com deficiência. Os interessados devem se candidatar até o dia 08 de dezembro https://desenvolve.grupoboticario.com.br/ e os cursos iniciam em janeiro de 2024.

EcoSmart Tour

A GoodWe, fabricante de inversores e soluções fotovoltaicas, traz o projeto EcoSmart Tour para Salvador. Nos dias 27 e 28.11, a empresa vai oferecer, numa unidade móvel montada no SENAI Dendezeiros, treinamentos gratuitos para profissionais que atuam na área de energia fotovoltaica. Além das capacitações, haverá sorteio de brindes exclusivos da marca. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui (plataforma Sympla), sendo que cada participante só pode efetuar a inscrição em uma das turmas. https://bit.ly/3QSn2Z9

Oportunidades inclusivas

Com foco em potencializar e dar agilidade na procura por talentos de grupos minorizados e conectar esses profissionais com os recrutadores, a Blend Edu, especializada em diversidade e inclusão do Brasil, acaba de lançar a plataforma digital Representa SA ( https://representa-sa.com) . Iniciativa visa alavancar a diversidade e a inclusão no mercado de trabalho brasileiro por meio de um hub de oportunidades inclusivas

