EMPREGOS E SOLUÇÕES

Menos relógio, mais resultado

Pesquisa: Como a flexibilidade na jornada virou aliada da produtividade e do bem-estar

Carmen Vasconcelos

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 06:30

O fim do 'ponto rígido' mostra que a autogestão do tempo reduz o estresse sem prejudicar os resultados Crédito: Shutterstock

Aquela antiga rotina cravada no relógio das 8h às 17h, com muros altos entre a vida profissional e a pessoal, está ficando para trás no mercado de trabalho. Nos escritórios, no trabalho remoto e nas escalas híbridas de Salvador e de todo o país, a dinâmica mudou: resolver um perrengue do dia a dia durante o expediente — seja marcar uma consulta, pagar uma conta na rua ou responder a uma mensagem da família — deixou de ser visto como um tabu e passou a integrar a rotina de quem busca mais equilíbrio.

Uma nova pesquisa global divulgada pela plataforma de carreira LiveCareer, que ouviu 1.000 profissionais em países como Alemanha, Espanha, França e Itália (além de levantamentos no Reino Unido), confirma que o comportamento virou tendência.

Segundo o estudo, 59% dos trabalhadores resolvem assuntos pessoais durante o expediente pelo menos algumas vezes por semana, sendo que 27% fazem isso todos os dias.A grande virada de chave está na percepção de produtividade: para 72% dos entrevistados, essas pequenas pausas aumentam o foco e o rendimento no trabalho, contrariando a ideia antiga de que qualquer desvio de atenção prejudicaria o desempenho.

Qualidade de Vida

A consolidação do modelo híbrido e do home office aproximou os dois lados da rotina. Para Jasmine Escalera, especialista em carreira e tendências do mercado de trabalho, essa integração é fruto de um aprendizado prático que transformou a visão dos profissionais sobre o próprio tempo. "Durante a pandemia, muitas pessoas começaram a trabalhar em casa e precisaram administrar ambas as esferas no mesmo espaço, percebendo que ter mais controle sobre quando e onde trabalham não as impedia de cumprir suas tarefas", destaca a especialista.

Ela lembra ainda que, para muitos trabalhadores, a produtividade deixou de ser sobre manter vida pessoal e profissional totalmente separadas e passou a ser sobre gerenciar ambas sem deixar que nenhuma seja prejudicada.Para quem vive na capital baiana e enfrenta o trânsito pesado de avenidas como a Paralela ou a ACM nos horários de pico, a flexibilidade ganha um peso ainda maior na saúde mental e no tempo com a família.

"Longos deslocamentos já consomem uma quantidade significativa de tempo do dia do trabalhador. Quando compromissos e responsabilidades familiares também precisam esperar até o fim do expediente, resta muito pouco tempo livre ao chegar em casa", ressalta Jasmine. "Para quem enfrenta longos deslocamentos, resolver uma consulta ou tarefa rápida durante o expediente ajuda a preservar o pouco tempo pessoal ao chegar em casa", complementa.

Novos limites

Apesar de ser um desejo quase universal, a aplicação prática dessa flexibilidade esbarra na realidade de cada setor da economia. No comércio, no atendimento ao público e em linhas de produção — áreas muito fortes na economia baiana —, o cumprimento de horários rígidos ainda é vital. "O grau de flexibilidade depende fortemente das exigências de cada cargo. Funções por turnos ou de atendimento direto ao cliente exigem disponibilidade em horários fixos, onde uma ausência inesperada pode deixar um cliente sem atendimento ou sobrecarregar um colega", explica a especialista", reflete. Já profissionais que trabalham de forma mais independente têm maior controle sobre quando concluem suas tarefas, desde que os prazos continuem sendo cumpridos.

Essa nova relação com o trabalho também exige uma mudança de postura por parte de líderes e empresários. A avaliação do colaborador deixa de ser pela quantidade de horas sentado na cadeira e passa a ser orientada pelas metas cumpridas.

"No escritório, os gestores podiam se basear na presença física do funcionário em sua mesa. Quando o tempo passou a ser dividido entre casa e o trabalho, a presença física tornou-se um indicador muito menos confiável de progresso. Os líderes podem responder a isso estabelecendo com clareza o que se espera cumprir e como o trabalho será avaliado", destaca a consultora.

Por outro lado, Jasmine faz um alerta essencial sobre a importância de "desconectar": quando as fronteiras do expediente se afrouxam, surge a tentação de ficar disponível 24 horas por dia.

Jasmine Escalera reforça que cabe ao empregador identificar onde a flexibilidade é viável sem comprometer as operações Crédito: Divulgação

"Quando as pessoas têm a liberdade de resolver pendências pessoais durante o expediente, podem sentir a pressão de responder a e-mails ou solicitações após o término da jornada. Com o tempo, isso pode tornar mais difícil se desligar totalmente do trabalho", conclui.