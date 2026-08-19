Metrô Bahia abre vagas para formação técnica gratuita exclusiva para mulheres

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Millena Marques
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 15:46
O Metrô Bahia abriu inscrições para 20 vagas em uma formação técnica gratuita na área de Manutenção. A iniciativa tem como objetivo promover a qualificação profissional de mulheres e prevê prioridade na contratação das participantes aprovadas, conforme o surgimento de oportunidades na empresa. As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de agosto, por meio de formulário eletrônico.
Para participar, as candidatas devem possuir curso técnico completo em mecânica, mecatrônica, elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica ou áreas correlatas, além de disponibilidade para acompanhar as atividades da capacitação.
Segundo a concessionária, as selecionadas participarão de um programa de formação com duração de cinco meses, que será realizado no Senai Dendezeiros, em Salvador. As aulas têm início previsto para setembro e ocorrerão duas vezes por semana, com carga horária de oito horas por dia. As participantes também receberão auxílio-transporte.
“Essa ação afirmativa reforça o compromisso do Metrô Bahia com a diversidade em suas equipes, oferecendo oportunidades para mulheres com formação técnica em manutenção e pouca ou nenhuma experiência de mercado. O objetivo é proporcionar uma capacitação exclusiva para quem deseja aprimorar seus conhecimentos e habilidades”, afirma Betânia Pita, coordenadora de Pessoas do Metrô Bahia.