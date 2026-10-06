OPORTUNIDADE

Metrô Bahia abre vagas para jovem aprendiz em Salvador; saiba como participar

Candidatos podem se inscrever até quinta-feira (8)

Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15:04

Metrô Bahia vai ter operação especial para o jogo Crédito: Divulgação

Em parceria com o Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet), o Metrô Bahia abriu inscrições para vagas de Jovem Aprendiz em Salvador.

Os candidatos podem se inscrever até quinta-feira (8), na Estação Rodoviária do Metrô, no bairro Caminho das Árvores, das 9h às 17h. O atendimento é realizado por ordem de chegada.

Durante o cadastro, os candidatos receberão orientações para os processos seletivos. Preparação de currículo, comportamento durante entrevistas, apresentações e documentação necessária estão entre os temas que serão abordados.

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