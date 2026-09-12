Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mutirão de Construtora oferece vagas na construção civil em Salvador

Seleção acontece na próxima quarta-feira (16), em Sussuarana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 16:28

Carteira de Trabalho/Emprego
Carteira de Trabalho/Emprego Crédito: Shutterstock

Na próxima quarta-feira (16), a Construtora Tenda realiza um mutirão para contratação de 11 profissionais na área da construção civil em Salvador. As oportunidades são para montador de forma de alumínio (6), pedreiro (3), eletricista geral (1) e armador (1), com início imediato.

A seleção acontece a partir das 9h, no Condomínio Vale das Tulipas, localizado em Sussuarana. O local tem como referência a antiga pista de motocross. Os interessados devem comparecer ao local portando os documentos pessoais e currículo atualizado. No atendimento, devem procurar por Cleiton Carvalho, responsável pelo processo seletivo.

Entre os benefícios oferecidos aos profissionais contratados estão: café da manhã e almoço no local, cartão iFood Cesta, vale-transporte, assistência médica, atendimento com o Dr. Alper, folga no dia do aniversário, vale-Natal, seguro de vida, plano funerário, clube de descontos em farmácias e cinemas, Wellhub (antigo Gympass) e o programa Viva Bem Tenda, voltado à promoção da saúde e do bem-estar dos colaboradores.

Mais recentes

Imagem - UNIFACS retoma serviços gratuitos de orientação fiscal

UNIFACS retoma serviços gratuitos de orientação fiscal
Imagem - Educativo Zumví fortalece ensino da cultura afro-brasileira e promove formação para jovens negros em Salvador

Educativo Zumví fortalece ensino da cultura afro-brasileira e promove formação para jovens negros em Salvador
Imagem - Quem vai ficar com as linhas da Oi? Empresa recebe aval para assumir operação

Quem vai ficar com as linhas da Oi? Empresa recebe aval para assumir operação