Mutirão de Construtora oferece vagas na construção civil em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 16:28
Na próxima quarta-feira (16), a Construtora Tenda realiza um mutirão para contratação de 11 profissionais na área da construção civil em Salvador. As oportunidades são para montador de forma de alumínio (6), pedreiro (3), eletricista geral (1) e armador (1), com início imediato.
A seleção acontece a partir das 9h, no Condomínio Vale das Tulipas, localizado em Sussuarana. O local tem como referência a antiga pista de motocross. Os interessados devem comparecer ao local portando os documentos pessoais e currículo atualizado. No atendimento, devem procurar por Cleiton Carvalho, responsável pelo processo seletivo.
Entre os benefícios oferecidos aos profissionais contratados estão: café da manhã e almoço no local, cartão iFood Cesta, vale-transporte, assistência médica, atendimento com o Dr. Alper, folga no dia do aniversário, vale-Natal, seguro de vida, plano funerário, clube de descontos em farmácias e cinemas, Wellhub (antigo Gympass) e o programa Viva Bem Tenda, voltado à promoção da saúde e do bem-estar dos colaboradores.