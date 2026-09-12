EMPREGO

Mutirão de Construtora oferece vagas na construção civil em Salvador

Seleção acontece na próxima quarta-feira (16), em Sussuarana

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 16:28

Carteira de Trabalho/Emprego Crédito: Shutterstock

Na próxima quarta-feira (16), a Construtora Tenda realiza um mutirão para contratação de 11 profissionais na área da construção civil em Salvador. As oportunidades são para montador de forma de alumínio (6), pedreiro (3), eletricista geral (1) e armador (1), com início imediato.

A seleção acontece a partir das 9h, no Condomínio Vale das Tulipas, localizado em Sussuarana. O local tem como referência a antiga pista de motocross. Os interessados devem comparecer ao local portando os documentos pessoais e currículo atualizado. No atendimento, devem procurar por Cleiton Carvalho, responsável pelo processo seletivo.