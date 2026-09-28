Mutirão do Emprego oferece 500 vagas em Salvador nesta terça-feira (29); saiba como participar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:02
Um mutirão de empregos com 500 vagas será realizado nesta terça-feira (29), no Shopping Paralela, em Salvador. A ação é gratuita e reúne empresas de diversos segmentos em busca de profissionais para contratação.
O atendimento acontecerá das 8h às 14h, na Faculdade Unime, localizada no terceiro piso do centro de compras. Os candidatos devem comparecer ao local com currículo atualizado, documento de identificação e uma garrafa de água.
As oportunidades contemplam áreas como telemarketing, vendas, recepção, atendimento em bares e restaurantes, portaria, administração condominial, marketing, mídias sociais, design gráfico e análise contábil.
De acordo com os organizadores, os participantes passarão por uma triagem de currículos antes de serem encaminhados para entrevistas. O processo leva em consideração a experiência profissional, as competências e os requisitos exigidos pelas empresas, com o objetivo de direcionar os candidatos para vagas compatíveis com seus perfis.
Veja 10 profissões em alta em 2026 em Salvador
A iniciativa é promovida pelo Instituto Investidores da Esperança, por meio da Academia do Emprego, programa voltado à qualificação e inserção de profissionais no mercado de trabalho. Segundo o presidente da instituição, Eduardo Neto, a proposta é aproximar quem busca uma colocação profissional das empresas que estão contratando.
Entre as empresas confirmadas para participar do mutirão estão Assaí Atacadista, Atacadão, Ferreira Costa, CIEE, Macedo RH, Belov Engenharia, Impacto Contabilidade, Grupo Vazk, Mundial Alumínio e outras organizações de diferentes setores.