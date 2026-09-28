OPORTUNIDADE

Mutirão do Emprego oferece 500 vagas em Salvador nesta terça-feira (29); saiba como participar

Ação ocorre no Shopping Paralela

Millena Marques

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:02

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

Um mutirão de empregos com 500 vagas será realizado nesta terça-feira (29), no Shopping Paralela, em Salvador. A ação é gratuita e reúne empresas de diversos segmentos em busca de profissionais para contratação.

O atendimento acontecerá das 8h às 14h, na Faculdade Unime, localizada no terceiro piso do centro de compras. Os candidatos devem comparecer ao local com currículo atualizado, documento de identificação e uma garrafa de água.

As oportunidades contemplam áreas como telemarketing, vendas, recepção, atendimento em bares e restaurantes, portaria, administração condominial, marketing, mídias sociais, design gráfico e análise contábil.

De acordo com os organizadores, os participantes passarão por uma triagem de currículos antes de serem encaminhados para entrevistas. O processo leva em consideração a experiência profissional, as competências e os requisitos exigidos pelas empresas, com o objetivo de direcionar os candidatos para vagas compatíveis com seus perfis.

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A iniciativa é promovida pelo Instituto Investidores da Esperança, por meio da Academia do Emprego, programa voltado à qualificação e inserção de profissionais no mercado de trabalho. Segundo o presidente da instituição, Eduardo Neto, a proposta é aproximar quem busca uma colocação profissional das empresas que estão contratando.