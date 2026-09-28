Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mutirão do Emprego oferece 500 vagas em Salvador nesta terça-feira (29); saiba como participar

Ação ocorre no Shopping Paralela

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:02

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa)
Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

Um mutirão de empregos com 500 vagas será realizado nesta terça-feira (29), no Shopping Paralela, em Salvador. A ação é gratuita e reúne empresas de diversos segmentos em busca de profissionais para contratação.

O atendimento acontecerá das 8h às 14h, na Faculdade Unime, localizada no terceiro piso do centro de compras. Os candidatos devem comparecer ao local com currículo atualizado, documento de identificação e uma garrafa de água.

As oportunidades contemplam áreas como telemarketing, vendas, recepção, atendimento em bares e restaurantes, portaria, administração condominial, marketing, mídias sociais, design gráfico e análise contábil.

De acordo com os organizadores, os participantes passarão por uma triagem de currículos antes de serem encaminhados para entrevistas. O processo leva em consideração a experiência profissional, as competências e os requisitos exigidos pelas empresas, com o objetivo de direcionar os candidatos para vagas compatíveis com seus perfis.

Veja 10 profissões em alta em 2026 em Salvador

Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
1 de 10
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução

A iniciativa é promovida pelo Instituto Investidores da Esperança, por meio da Academia do Emprego, programa voltado à qualificação e inserção de profissionais no mercado de trabalho. Segundo o presidente da instituição, Eduardo Neto, a proposta é aproximar quem busca uma colocação profissional das empresas que estão contratando.

Leia mais

Imagem - SineBahia promove mutirão com 420 vagas para pessoas com deficiência em Salvador

SineBahia promove mutirão com 420 vagas para pessoas com deficiência em Salvador

Imagem - Prefeitura de Salvador abre concurso para Guarda Civil Municipal com 50 vagas e salário de até R$ 3,5 mil

Prefeitura de Salvador abre concurso para Guarda Civil Municipal com 50 vagas e salário de até R$ 3,5 mil

Imagem - Instituto Federal abre vagas para concurso público com salário inicial de R$ 6,4 mil e auxílio-alimentação

Instituto Federal abre vagas para concurso público com salário inicial de R$ 6,4 mil e auxílio-alimentação

Entre as empresas confirmadas para participar do mutirão estão Assaí Atacadista, Atacadão, Ferreira Costa, CIEE, Macedo RH, Belov Engenharia, Impacto Contabilidade, Grupo Vazk, Mundial Alumínio e outras organizações de diferentes setores.

Tags:

Salvador Emprego

Mais recentes

Imagem - Banco de Talentos da Apae de Salvador conecta pessoas com deficiência a oportunidades de emprego

Banco de Talentos da Apae de Salvador conecta pessoas com deficiência a oportunidades de emprego
Imagem - Secretaria de Saúde abre vagas para todos os níveis com salários de até R$ 12,6 mil

Secretaria de Saúde abre vagas para todos os níveis com salários de até R$ 12,6 mil
Imagem - Transformar realidades a partir dos ativos locais

Transformar realidades a partir dos ativos locais