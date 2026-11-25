TRABALHO

Mutirões oferecem mais de 1,6 mil oportunidades de emprego na Bahia

Oportunidades de emprego são voltadas para complexo eólico no norte do estado

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 05:00

Carteira de Trabalho/Emprego Crédito: Shutterstock

A implantação do Complexo Eólico Sento Sé, no norte da Bahia, vai gerar 1.672 oportunidades de trabalho na região. Para selecionar os profissionais, serão realizados mutirões gratuitos de cadastramento de currículos nos municípios de Umburanas e Sento Sé até este sábado (28).

Do total de oportunidades previstas, 1.308 são destinadas à mão de obra direta e outras 364 à mão de obra indireta e ao suporte técnico. As contratações serão realizadas de forma escalonada entre dezembro de 2026 e março de 2028, conforme o cronograma de execução das obras, com prioridade para trabalhadores da região.

As oportunidades contemplam profissionais com e sem experiência nas áreas de construção civil, terraplenagem, montagem eletromecânica, logística, administração, engenharia, segurança do trabalho e meio ambiente.

O cadastramento dos currículos, a triagem e o encaminhamento dos candidatos serão realizados exclusivamente pelas equipes do SineBahia, vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Saiba como participar

Para concorrer às oportunidades, é necessário ter pelo menos 18 anos e comparecer a um dos locais de atendimento com os seguintes documentos:

- RG e CPF;

- Carteira de Trabalho física ou digital;

- Comprovante de residência atualizado;

- Certificados de qualificação profissional, quando exigidos para a função;

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH), quando exigida para a função.

Confira o cronograma de atendimento

Umburanas (Sede)

Data: 25 de novembro

Horário: das 8h às 17h

Local: Salão Paroquial - Praça Jeovando Lopes de Almeida

Sento Sé (Comunidade Alegre)

Data: 26 de novembro

Horário: das 9h às 12h

Local: Sala Avançada Arcênio José de Alencar

Sento Sé (Comunidade Campo Largo)

Data: 26 de novembro

Horário: das 13h às 16h30

Local: Sala Avançada José de Anchieta

Sento Sé (Sede)

Datas: 27 e 28 de novembro

Horário: dia 27, a partir das 8h; dia 28, até as 12h