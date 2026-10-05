EMPREGOS E SOLUÇÕES

No mês dos Professores, Santander abre 2.000 vagas em curso gratuito de capacitação

Ultragaz busca estudantes de graduação para atuação em Salvador e São Francisco do Condes com bolsa de R$ 3.000

Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06:00

Curso gratuito para professores

Para comemorar o Mês dos Professores, em outubro, e fortalecer seu compromisso com a transformação da educação, o Santander, por meio da plataforma global Santander Open Academy, lançará em outubro o curso online Santander Professores: Novas Competências. Em parceria com a Universidade Corporativa Semesp, a iniciativa oferecerá 2.000 vagas gratuitas para professores do ensino superior de todo o Brasil que desejam fortalecer seu repertório pedagógico em inteligência artificial, metodologias ativas, comunicação e educação sustentável. As inscrições poderão ser feitas a partir de 15 de outubro pelo link: https://app.santanderopenacademy.com/pt-BR/404

Ultragaz: inscrições para Estágio 2027.1

A Ultragaz está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2027.1. Ao todo, são 30 oportunidades distribuídas em diferentes localidades do país, incluindo Salvador (BA), São Francisco do Conde (BA). Com inscrições abertas até 11 de outubro de 2026 e início previsto para janeiro de 2027, a iniciativa busca proporcionar aos estudantes uma experiência de desenvolvimento e aprendizado, em um ambiente que valoriza a colaboração, a troca de conhecimentos e a inovação. Além da oportunidade de desenvolvimento profissional em uma das principais empresas do setor de energia, os estudantes selecionados contarão com bolsa-auxílio de R$ 3.000,00, além de assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte, Wellhub, 30 dias de recesso remunerado e cesta de Natal. Os interessados podem se inscrever pelo site da Companhia de Estágios https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/ultragaz/ até 11 de outubro de 2026. Para participar do Programa de Estágio, os candidatos devem estar matriculados em cursos de Administração, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito, Economia, Engenharias, Estatística, Sistemas de Informação, Tecnologia ou áreas correlatas, de acordo com a oportunidade. É necessário ter previsão de conclusão do curso até dezembro de 2027 e disponibilidade para uma jornada de seis horas diárias.

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