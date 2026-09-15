CENTRO HISTÓRICO

Novo polo de formação musical: casarão histórico no Pelourinho é entregue à comunidade

Imóvel tombado do século XVIII passou por restauro completo no Largo do Pelourinho e servirá de sede para a Orquestra Afrosinfônica e escola de formação musical.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 21:54

Imóvel tombado de 862 m² passa a abrigar a Orquestra Afrosinfônica, salas de formação musical e estúdio em homenagem a Mateus Aleluia Crédito: Divulgação

O Centro Histórico de Salvador ganha reforço em sua infraestrutura cultural e patrimonial com a conclusão das obras de restauração do casarão do século XVIII que abriga a Casa da Ponte. Localizado no Largo do Pelourinho, o espaço passa a funcionar em sua totalidade, servindo como sede e centro de formação para a Orquestra Afrosinfônica, o Núcleo Moderno de Música (NMM) e diversos projetos socioculturais idealizados pelo maestro Ubiratan Marques.

Com 862 m² de área construída, o imóvel tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e situado em área reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco passou por uma completa intervenção estrutural. As obras preservaram as características arquitetônicas originais do casarão — incluindo o restauro de esquadrias, forros, assoalhos e cobertura —, além de dotá-lo de nova infraestrutura elétrica, hidráulica e de acessibilidade. O projeto contou com patrocínio do Nubank, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e gestão do Ministério da Cultura.

A estrutura adaptada passa a contar com salas para aulas individuais e coletivas de música, auditórios para ensaios, áreas administrativas e de reuniões. Um dos destaques do casarão é o estúdio e espaço de concertos batizado como Sala Mateus Aleluia, em homenagem ao cantor, compositor e ex-integrante do grupo Os Tincoãs. O imóvel também conta com uma Galeria de Arte aberta ao público.

Formação musical e programação cultural

A entrega definitiva do espaço consolida a atuação da Casa da Ponte como polo de formação e difusão musical. O imóvel abriga as atividades do Núcleo Moderno de Música, escola voltada para qualificação, especialização e iniciação musical de jovens e adultos.

O local serve ainda como base para iniciativas de alcance comunitário, a exemplo do projeto Ponte Para a Comunidade, que no último ano formou oito Orquestras Afrobaianas em parceria com entidades como Ilê Aiyê, Banda Didá, Olodum, Pracatum, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy, Malê Debalê e Grupo Étnico Cultural Bairro da Paz. Uma nova edição do programa deve abrir inscrições nos próximos dias.