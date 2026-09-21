EMPREGOS E SOLUÇÕES

O impacto do endividamento na mente e na carreira

Empresas buscam alternativas para apoiar colaboradores sem invadir privacidade

Carmen Vasconcelos

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 06:30

Apostas e jogos online podem afetar a rotina profissional; especialistas alertam para os riscos da compulsão e a importância de buscar ajuda Crédito: Shutterstock

A rotina corporativa costuma ser medida por metas, prazos e entregas. No entanto, invisível aos olhos da maioria das planilhas de desempenho, um fator silencioso tem corroído a capacidade de entrega dos trabalhadores e abatido o clima organizacional nas empresas brasileiras: o colapso do orçamento doméstico.

Atingindo a marca de 83,9 milhões de brasileiros inadimplentes em meados de 2026, segundo a Serasa, o endividamento deixou de ser um impasse estritamente doméstico para se consolidar como um problema estrutural de saúde pública e de gestão de pessoas.

Quando o dinheiro falta, a mente adoece. Pesquisas do setor indicam que mais de 80% das pessoas endividadas relatam impactos na saúde mental, manifestando alterações de humor, queda de autoestima e crises de ansiedade. No ambiente de trabalho, a mente ocupada pela urgência das cobranças perde recursos cognitivos essenciais.

Estudos de economia comportamental revelam que a preocupação financeira crônica consome a capacidade de focar e tomar decisões, equivalente a uma perda temporária de até 13 pontos de QI. Esse cenário ganhou uma camada ainda mais complexa e acelerada com a popularização das apostas esportivas online, as bets.

Uma pesquisa inédita da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, realizada em parceria com o Instituto Axxus, mostra que 81,9% das pessoas diagnosticadas com ansiedade, depressão, estresse crônico ou síndrome de Burnout afirmam que as dificuldades financeiras tiveram participação relevante no transtorno.

Movimentando dezenas de bilhões de reais por mês, as plataformas passaram a atuar como uma miragem para quem já se encontra em vulnerabilidade. Na tentativa de encontrar uma saída rápida para as dívidas, trabalhadores recorrem aos jogos, caindo em um ciclo compulsivo que amplia o prejuízo financeiro e o sofrimento psíquico.

Para os departamentos de Recursos Humanos, os sinais do estresse financeiro transbordam nos indicadores do dia a dia: aumento do absenteísmo, presenteísmo — quando o colaborador está fisicamente na empresa, mas com a cabeça distante —, pedidos recorrentes de antecipação salarial e rotatividade, com profissionais trocando de emprego por pequenos ganhos imediatos ou pedindo demissão para ter FGTS.

NR01

Além do impacto humano e operacional, a recente revisão da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) ampliou as obrigações das empresas na gestão de riscos psicossociais. Embora o endividamento não seja um fator gerado diretamente na empresa, ele atua como um potente vetor de adoecimento mental, exigindo ações preventivas e mitigatórias.

A consultoria de saúde corporativa HealthBit, por exemplo, desenvolveu a Plataforma de Saúde Financeira, voltada ao enfrentamento do superendividamento e do uso compulsivo de apostas entre funcionários.

Para Murilo Wadt, cofundador e Diretor Geral da HealthBit, o endividamento exige uma postura empática e estrutural por parte das lideranças corporativas."A pessoa endividada não deixa o problema em casa, ela chega ao trabalho dormindo mal, com dificuldade de concentração, está mais propensa a faltas, realização de jornadas duplas em mais de um trabalho e afastamentos por ansiedade", pontua o executivo.

Murilo Wadt, cofundador e Diretor Geral da HealthBit, ressalta que o endividamento exige uma postura empática e estrutural por parte das lideranças corporativas. Crédito: Bernardo Coelho/Divulgação

As apostas online adicionam uma camada nova e acelerada de risco. O que vemos, na prática, é um efeito bola de neve: a pessoa que já está ansiosa e endividada usa a aposta como uma fuga ilusória, vendida com a promessa de resolver tudo com uma sorte grande, e acaba aprofundando tanto a dívida quanto o sofrimento mental.

Estigma social

Um dos maiores obstáculos para apoiar o trabalhador endividado ou dependente de apostas é o estigma social. O medo da exposição, da perda do emprego e da vergonha faz com que muitos sofram em silêncio.

Para contornar essa barreira, soluções corporativas precisam focar na preservação da privacidade e na adesão voluntária.Utilizando instrumentos validados internacionalmente, como a escala PFWB (para medição do bem-estar financeiro) e o índice PGSI (que avalia o risco de jogos compulsivos), as triagens identificam a gravidade de cada caso de forma anônima.

A empresa contratante recebe dados estatísticos agregados para orientar suas políticas internas, enquanto os atendimentos individuais — conduzidos por consultores financeiros, psicólogos e médicos — ocorrem sob sigilo profissional rigoroso, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Wadt reforça que paliativos tradicionais, como palestras isoladas ou a simples concessão de adiantamentos salariais, não atacam a raiz do problema:"A antecipação salarial trata o sintoma, não a causa. Se a empresa oferece antecipação sem oferecer educação e aconselhamento, ela pode estar financiando o ciclo do endividamento em vez de interrompê-lo", alerta.

"O papel da empresa não é vigiar nem investigar. A resposta passa por acolhimento sem julgamento, diagnosticar o motivo do desequilíbrio e acompanhar a reconstrução de hábitos ao longo de meses".