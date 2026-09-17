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Prefeitura abre concurso com 106 vagas e salários de até R$ 6,5 mil

Oportunidades incluem auxílio-alimentação e auxílio-transporte

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09:48

Prefeitura de Estância Balneária de Itanhaém
Prefeitura de Estância Balneária de Itanhaém Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Itanhaém, no litoral de São Paulo, abriu concurso público para preencher 106 vagas imediatas na Secretaria Municipal de Educação. O edital nº 03/2026 foi publicado em 1º de setembro e também prevê formação de cadastro de reserva.

As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade de níveis fundamental, médio e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.770 a R$ 6.592, conforme o cargo, e os contratados terão direito a auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

Veja vagas e salários do concurso de Estância Balneária de Itanhaém

Veja vagas e salários do concurso de Estância Balneária de Itanhaém por Reprodução
Veja vagas e salários do concurso de Estância Balneária de Itanhaém por Reprodução
Veja vagas e salários do concurso de Estância Balneária de Itanhaém por Reprodução
Veja vagas e salários do concurso de Estância Balneária de Itanhaém por Reprodução
Veja vagas e salários do concurso de Estância Balneária de Itanhaém por Reprodução
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Veja vagas e salários do concurso de Estância Balneária de Itanhaém por Reprodução

A seleção será organizada pelo Instituto Nosso Rumo. O edital reúne as regras do concurso, com informações sobre os cargos disponíveis, os requisitos para cada função, o conteúdo programático e o cronograma.

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 1º de outubro de 2026.

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