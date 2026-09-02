OPORTUNIDADE

Prefeitura abre inscrições para concurso com 52 cargos e salários de até R$ 22 mil

Candidaturas podem ser realizadas até o dia 1º de outubro

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 06:00

Concurso Crédito: Dragos Condrea

A Prefeitura de Balneário Piçarras, em Santa Catarina, abriu, nesta terça-feira (1º), as inscrições para um concurso público com o objetivo de formar cadastro de reserva de novos profissionais para 52 cargos. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 1º de outubro. Os salários chegam a R$ 22,9 mil, e as jornadas semanais variam entre 10 e 40 horas.

O certame foi dividido em dois editais. No Edital nº 01/2026, são oferecidas nove possibilidades de cargos, com carga horária entre 10 e 40 horas semanais. Os salários variam entre R$ 2,5 mil e R$ 22,9 mil.

Já no Edital nº 02/2026, são 43 cargos diferentes, com vencimentos que variam entre R$ 1,3 mil e R$ 6,8 mil.

Vagas e salários

Veja todas as vagas do concurso da Prefeitura de Balneário Piçarras 1 de 5

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). A taxa é de R$ 120 para cargos de nível superior, R$ 110 para nível médio e R$ 100 para nível fundamental.

Isenção da taxa de inscrição

O edital prevê isenção para candidatos integrantes de famílias de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 11.016/2022; doadores de sangue que tenham realizado pelo menos uma doação nos 12 meses anteriores à publicação do edital; e doadores de medula óssea cadastrados há pelo menos 12 meses antes da data de inscrição.

A isenção deve ser solicitada entre os dias 9 e 10 de setembro.

Etapas e prazos

O concurso será realizado em etapas que variam de acordo com o cargo pretendido. Para todos os candidatos, a primeira fase será a Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada no dia 1º de novembro.

Além dela, os candidatos ao cargo de motorista também passarão por prova prática no dia 29 de novembro, de caráter eliminatório e classificatório.

O resultado será publicado no dia 8 de dezembro.