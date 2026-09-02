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Prefeitura abre inscrições para concurso com 52 cargos e salários de até R$ 22 mil

Candidaturas podem ser realizadas até o dia 1º de outubro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 06:00

Team of college students working on a project related to business management, taking notes from reliable sources and other materials in the library. Brainstorming entrepreneurship ideas. Close up.
Concurso Crédito: Dragos Condrea

A Prefeitura de Balneário Piçarras, em Santa Catarina, abriu, nesta terça-feira (1º), as inscrições para um concurso público com o objetivo de formar cadastro de reserva de novos profissionais para 52 cargos. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 1º de outubro. Os salários chegam a R$ 22,9 mil, e as jornadas semanais variam entre 10 e 40 horas.

O certame foi dividido em dois editais. No Edital nº 01/2026, são oferecidas nove possibilidades de cargos, com carga horária entre 10 e 40 horas semanais. Os salários variam entre R$ 2,5 mil e R$ 22,9 mil.

Já no Edital nº 02/2026, são 43 cargos diferentes, com vencimentos que variam entre R$ 1,3 mil e R$ 6,8 mil.

Vagas e salários

Veja todas as vagas do concurso da Prefeitura de Balneário Piçarras

Vagas do edital 01 por Reprodução
Vagas do edital 02 por Reprodução
Vagas do edital 02 por Reprodução
Vagas do edital 02 por Reprodução
Vagas do edital 02 por Reprodução
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Vagas do edital 01 por Reprodução

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). A taxa é de R$ 120 para cargos de nível superior, R$ 110 para nível médio e R$ 100 para nível fundamental.

Isenção da taxa de inscrição

O edital prevê isenção para candidatos integrantes de famílias de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 11.016/2022; doadores de sangue que tenham realizado pelo menos uma doação nos 12 meses anteriores à publicação do edital; e doadores de medula óssea cadastrados há pelo menos 12 meses antes da data de inscrição.

A isenção deve ser solicitada entre os dias 9 e 10 de setembro.

Etapas e prazos

O concurso será realizado em etapas que variam de acordo com o cargo pretendido. Para todos os candidatos, a primeira fase será a Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada no dia 1º de novembro.

Além dela, os candidatos ao cargo de motorista também passarão por prova prática no dia 29 de novembro, de caráter eliminatório e classificatório.

O resultado será publicado no dia 8 de dezembro.

O concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.

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