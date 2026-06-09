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Prefeitura abre inscrições para concurso com salários de até R$ 7,8 mil e alimentação de R$ 500

Inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de julho

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de junho de 2026 às 11:00

Candelária, no Rio Grande do Sul
Candelária, no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Candelária, no Rio Grande do Sul, está com as inscrições abertas para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 44 cargos, além de formar cadastro de reserva. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 6  de julho. Os salários chegam a R$ 7,8 mil, e as jornadas semanais variam entre 22 e 44 horas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora do certame, a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec). A taxa é de R$ 258,53 para cargos de nível superior; R$ 137,88 para nível médio; e R$ 86,18 para nível fundamental.

Veja vagas e salários

Veja todas as vagas, salários e benefícios do concurso da Prefeitura de Candelária

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Etapas e prazos

O concurso será realizado em etapas que variam de acordo com o cargo pretendido. Para todos os candidatos, a primeira fase é a Prova Teórico-Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Além dela, alguns cargos de nível superior (exceto Enfermeiro), bem como os cargos de Auxiliar de Apoio à Inclusão Escolar, Auxiliar de Escola de Educação Infantil e Professor de Educação Infantil – Anos Iniciais, também terão Prova de Títulos, de caráter classificatório.

Já os candidatos ao cargo de Motorista deverão realizar ainda uma Prova Prática, de caráter eliminatório.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 2 de agosto. O resultado será publicado no dia 22 de outubro.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.

Veja o edital completo.

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