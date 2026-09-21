EMPREGO

Prefeitura de Salvador abre concurso para Guarda Civil Municipal com 50 vagas e salário de até R$ 3,5 mil

Inscrições começam nesta segunda-feira (21)

Millena Marques

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:53

Guarda Municipal Crédito: Foto: Nara Gentil/CORREIO

A Prefeitura de Salvador abre, nesta segunda-feira (21), o período de inscrições para o concurso público para a Guarda Civil Municipal (GCM). O certame oferece 50 vagas imediatas para o cargo de Guarda Civil Municipal de 3ª Classe, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições serão realizadas entre os dias 21 de setembro e 30 de outubro, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do certame.

O cargo exige ensino médio completo e conta com taxa de inscrição de R$ 98. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. De acordo com o edital, publicado na última sexta-feira (19), o salário inicial estabelecido é de R$ 1.773,21, mas a remuneração pode chegar até R$ 3.546,42.

As vagas observarão a reserva legal para grupos específicos. Do total ofertado, pelo menos 5% serão destinados a pessoas com deficiência (PCD), 30% a candidatos negros e 20% às candidatas do sexo feminino.

O cronograma prevê a abertura dos pedidos de isenção da taxa de inscrição nos dias 21 e 22 de setembro. Já o prazo final para pagamento do boleto será 6 de novembro.

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As provas do concurso serão realizadas em Salvador. Caso o número de inscritos ultrapasse a capacidade disponível na capital baiana, a FGV poderá aplicar exames em municípios próximos. Além da prova objetiva, os candidatos aprovados nas etapas iniciais também deverão passar pelo Teste de Aptidão Física (TAF), conforme previsto no edital.

O resultado final do concurso será divulgado no site da banca organizadora, no Diário Oficial do Município e nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Gestão (Semge).

Cronograma

Inscrições: de 21 de setembro a 30 de outubro de 2026;

Solicitação de isenção da taxa: 21 e 22 de setembro;