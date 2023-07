Prefeitura oferece 67 vagas para três cursos profissionalizantes

A Fundação Cidade Mãe (FCM) está com inscrições abertas para três cursos de qualificação. São 67 vagas nas áreas de assistente administrativo, atendente de farmácia e designer de sobrancelhas com henna. As inscrições, que estão abertas até o próximo dia 14 de abril, podem ser feitas nas unidades da FCM ou pelos números de telefone das unidades (confira abaixo).



Os cursos oferecem certificado de conclusão e o primeiro a ter início é o de design de sobrancelha com henna, que acontecerá de 11 a 20 de julho, no Centro de Convivência Socioassistencial na AABB, no bairro de Piatã.