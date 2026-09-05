EMPREGOS E SOLUÇÕES

Prêmio ACB Melhores do Ano vai reconhecer empresas e empreendedores que movimentam a economia da Bahia

Iniciativa da Associação Comercial da Bahia e do BP Money terá 14 categorias e inscrições gratuitas a partir de 9 de outubro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 06:00

A premiação foi criada para reconhecer empresas, empresários e empreendedores que contribuem para o desenvolvimento econômico do estado Crédito: Divulgação

A Associação Comercial da Bahia (ACB), em parceria com o BP Money, realiza em 2026 a primeira edição do Prêmio ACB Melhores do Ano, criado para reconhecer empresas, empresários e empreendedores que contribuem para o desenvolvimento econômico do estado.

Podem participar empresas associadas à ACB, de todos os portes e segmentos, com sede, filial operacional ou unidade produtiva na Bahia e pelo menos 12 meses de atuação. As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas a partir de 9 de outubro.

A premiação terá 14 categorias, incluindo Agronegócio, Indústria, Varejo, Serviços & Financeiro, Turismo & Gastronomia, Tecnologia & Inovação, Saúde, Negócio de Bairro, além de Empresário do Ano, Empresária do Ano, Jovem Destaque e Troféu Farol.

Para a presidente da ACB, Isabela Suarez, o prêmio valoriza a força produtiva do estado.“Reconhecer quem faz a economia girar é reconhecer a própria força produtiva da Bahia. São empresas e empreendedores que geram empregos, movimentam negócios, criam oportunidades e ajudam a transformar o estado, independentemente do tamanho ou do segmento em que atuam. O Prêmio ACB Melhores do Ano nasce para dar visibilidade a quem produz, empreende e contribui para o desenvolvimento da Bahia.”

A escolha dos finalistas será feita por um colégio eleitoral formado por representantes do setor produtivo, associados da ACB, entidades empresariais, jornalistas e lideranças convidadas. A votação ocorrerá entre 9 de outubro e 23 de novembro, com a definição de 70 finalistas. Os vencedores serão anunciados em 10 de dezembro.

“A premiação nasce para reconhecer o empresário baiano. Pela primeira vez, as principais associações e entidades de negócios do estado se unem em torno de um mesmo reconhecimento, com voto qualificado e auditoria independente. Quando o ecossistema inteiro aponta na mesma direção, o destaque deixa de ser opinião de um e passa a ser reconhecimento de todos. É isso que a Bahia merece e é isso que estamos construindo.”, afirmou Nicolau Eloy, sócio do portal BP Money.

SERVIÇO:

Prêmio ACB Melhores do Ano

Inscrições: a partir de 9 de outubro

Participação: gratuita