Prêmio Bahia faz Ciência reforça ligação entre Fapesb, inovação e sociedade

Iniciativa valoriza o jornalismo comprometido com a pesquisa e a verdade para impulsionar o desenvolvimento social e tecnológico no estado

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 21:28

Profissionais e estudantes podem concorrer em cinco categorias (Vídeo, Áudio, Texto, Fotojornalismo) até 12 de dezembro Crédito: Shutterstock

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti), em parceria com a Associação Bahiana de Imprensa (ABI), seguem com as inscrições abertas para o Prêmio Bahia Faz Ciência de Jornalismo, que podem ser realizadas até 12 de dezembro no site da Fapesb. O edital foi criado para valorizar reportagens e produtos jornalísticos sobre ciência, tecnologia e inovação produzidos no estado.

O prêmio contempla cinco categorias: Texto (impresso ou digital), Vídeo, Áudio, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário. Podem participar profissionais com registro de jornalista e/ou radialista no Ministério do Trabalho e Emprego, além de estudantes de jornalismo a partir do 4º semestre, matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC e sediadas na Bahia.

Para o diretor-geral da Fapesb, Handerson Leite, o prêmio fortalece a aproximação entre o conhecimento científico e a sociedade. “A Bahia tem uma imprensa criativa e comprometida, e este prêmio valoriza os profissionais e estudantes que ajudam a traduzir a ciência em histórias que inspiram e transformam o nosso estado”, pontuou.

A presidente da ABI, Suely Temporal, ressalta o papel da iniciativa na promoção da informação qualificada. “Este momento representa um passo importante na valorização do jornalismo comprometido com o conhecimento, a pesquisa e a verdade. Participar desta iniciativa reforça nossa convicção de que a boa ciência precisa de bom jornalismo e que a boa informação é parte essencial do desenvolvimento social”, afirmou a dirigente. Segundo ela, o prêmio surge como símbolo dessa convergência entre ciência, cidadania e informação de qualidade.

Premiação

Os trabalhos inscritos serão avaliados de acordo com critérios como noticiabilidade, relevância, criatividade, originalidade, apuração e impacto dos temas científicos, tecnológicos e inovadores para a Bahia. As premiações para as categorias profissionais serão de R$ 10 mil (1º lugar), R$ 7 mil (2º lugar) e R$ 5 mil (3º lugar). Na categoria Jornalismo Universitário, os vencedores receberão R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. A cerimônia de entrega está prevista para março de 2026.

SERVIÇO:

O quê: Prêmio Bahia Faz Ciência de Jornalismo.

Quando: Inscrições até 12 de dezembro de 2025.

Quem pode participar: Jornalistas e/ou radialistas com registro no Ministério do Trabalho e Emprego e/ou estudantes cursando a partir do 4º semestre de jornalismo, em instituições reconhecidas pelo MEC.

Edital completo em: www.fapesb.ba.gov.br

Dúvidas: premiobahiafazciencia@fapesb.ba.gov.br

