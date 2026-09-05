EMPREGOS E SOLUÇÕES

Prêmio IEL anuncia vencedores da etapa Bahia em cerimônia no dia 10 de setembro

Estado lidera ranking nacional de inscrições, com 132 projetos, em edição que bateu recorde histórico de participação no país

Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 05:30

O objetivo da premiação é promover um ambiente de incentivo às empresas para a inovação de seus processos e as boas práticas de estágio e de aprendizagem Crédito: Valter Pontes/Coperphoto / Sistema FIEB/29.08.2025

Com recorde de inscrições, a 23ª edição do Prêmio IEL Bahia 2026 vai anunciar os vencedores da etapa regional no dia 10 de setembro (quinta-feira). O estado alcançou o primeiro lugar no ranking nacional, com 132 projetos inscritos, entre os 1.093 registrados em todo o país, resultado que evidencia a força da Bahia na formação de talentos e no desenvolvimento de iniciativas inovadoras. A cerimônia de premiação será realizada na sede da Federação das Indústria da Bahia (FIEB), em Salvador, às 17h30.

Promovida pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL Bahia), a premiação reconhece empresas, instituições de ensino e jovens talentos que se destacam em iniciativas de estágio, aprendizagem e inovação. O Prêmio IEL 2026 contempla as categorias IEL Estágio, com as modalidades Estagiário Inovador, Estágio Inovador e Educação Inovadora, Inova Talentos, com Artigo Inovador e Projeto Inovador, Destaque Aprendizagem e Sistema S. Na categoria IEL Estágio, são reconhecidas boas práticas voltadas à formação profissional, valorizando estudantes, empresas e instituições de ensino que desenvolvem programas de excelência em parceria com o IEL.

Já o Inova Talentos reconhece projetos e artigos científicos desenvolvidos por bolsistas, tutores e empresas participantes do programa, destacando soluções que aproximam a pesquisa aplicada das demandas da indústria. A categoria Sistema S reconhece iniciativas das instituições que integram o sistema, voltadas à formação de talentos e ao desenvolvimento de projetos inovadores.

Os vencedores das categorias IEL Estágio, Inova Talentos e Sistema S representarão o estado na etapa nacional, marcada para 2 de dezembro, em Curitiba (PR), onde serão reconhecidos os projetos de maior destaque do país. Uma das novidades desta edição é a inclusão de uma etapa internacional. Os vencedores das categorias de estágio e bolsas de inovação que conquistarem a etapa nacional poderão ter seus projetos indicados ao GIMI Innovation Awards, ampliando a visibilidade internacional das iniciativas desenvolvidas no Brasil.

De acordo com Edneide Lima, superintendente do IEL Bahia, o objetivo da premiação é promover um ambiente de incentivo às empresas para a inovação de seus processos e as boas práticas de estágio e de aprendizagem. “Ao contratar um estagiário, um jovem aprendiz ou um bolsista de inovação, a empresa tem a oportunidade de oxigenar seus processos e práticas com novas ideias. O prêmio IEL é um reconhecimento das iniciativas que, às vezes, parecem pequenas, mas promovem mudanças positivas e significativas nas empresas”, realça ela.

Formação que transforma

Empresas que investem na formação de jovens profissionais contribuem para preparar talentos e fortalecer suas estratégias de desenvolvimento. É o caso da Bracell, empresa do setor de celulose, finalista pela primeira vez na categoria Estágio - Empresa Inovadora. A companhia desenvolveu um projeto para transformar a experiência de estágio em uma jornada estruturada de desenvolvimento profissional e comportamental, a partir da escuta de estagiários, supervisores, mentores e gestores. A iniciativa orientou uma trilha de aprendizagem com foco em comunicação, inteligência emocional, gestão do tempo, resolução de problemas e pensamento crítico. A proposta combina capacitação e prática, preparando os jovens para assumir o protagonismo da própria trajetória profissional.

“Ser finalista do Prêmio IEL é um reconhecimento muito importante para nós. Investir na formação de jovens é investir no futuro da nossa organização, mas também da sociedade. Por isso, construímos uma jornada que combina conhecimento, desenvolvimento comportamental e experiências práticas, colocando o jovem no centro do próprio desenvolvimento. Esse reconhecimento nos mostra que iniciativas como essa podem gerar impacto real e, ao mesmo tempo, inspirar novas formas de preparar talentos para o mercado de trabalho.”, afirma Igor Santos, analista de RH da Bracell.

Inovação na prática

A iniciativa e o olhar atento dos estagiários para os desafios do dia a dia podem gerar soluções que transformam processos dentro das empresas. Foi essa atitude que levou a estudante de Gestão de Recursos Humanos Maria Júlia Dantas, 23 anos, uma das finalistas do Prêmio IEL na categoria Estagiário Inovador, a desenvolver um sistema para otimizar os processos de admissão e integração de colaboradores na empresa Gestão 24/7. A plataforma centraliza informações sobre candidatos, documentos, benefícios, cargos e salários, além de permitir o acompanhamento das etapas de admissão e integração. Com a solução, um processo que levava 30 dias ou mais passou a ser realizado em cerca de uma ou duas semanas.

“Participar do Prêmio IEL é uma oportunidade de reconhecimento e valorização. O estágio ainda é um processo muito subestimado, até pelos próprios estagiários, que às vezes entram com a visão de que não sabem nada ou que não têm seu potencial reconhecido. Quando surgiu a oportunidade de participar do prêmio, percebi que era uma forma de mostrar que tudo o que aprendi e vivi durante o estágio poderia ser muito mais do que cumprir tarefas, poderia gerar inovação e impactar positivamente o dia a dia da empresa e a vida das pessoas. É também um momento de olhar para essa trajetória e enxergar o quanto valeu a pena todo o esforço”, afirma a finalista.

Prêmio

Criado na Bahia em 2004, o Prêmio IEL é uma iniciativa do IEL Bahia, instituição do Sistema Indústria responsável por programas de desenvolvimento profissional. Ao longo de mais de duas décadas, a premiação tem reconhecido experiências que fortalecem a formação de talentos, estimulam a inovação e aproximam estudantes, instituições de ensino e empresas, contribuindo para o desenvolvimento profissional e a competitividade das organizações.

SERVIÇO

Cerimônia de premiação da etapa Bahia do Prêmio IEL 2026

Quando: 10/09 (quinta-feira)

Horário:17h30