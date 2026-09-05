Prêmio IEL anuncia vencedores da etapa Bahia em  cerimônia no dia 10 de setembro

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 05:30
Com recorde de inscrições, a 23ª edição do Prêmio IEL Bahia 2026 vai anunciar os vencedores da etapa regional no dia 10 de setembro (quinta-feira). O estado alcançou o primeiro lugar no ranking nacional, com 132 projetos inscritos, entre os 1.093 registrados em todo o país, resultado que evidencia a força da Bahia na formação de talentos e no desenvolvimento de iniciativas inovadoras. A cerimônia de premiação será realizada na sede da Federação das Indústria da Bahia (FIEB), em Salvador, às 17h30.
Promovida pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL Bahia), a premiação reconhece empresas, instituições de ensino e jovens talentos que se destacam em iniciativas de estágio, aprendizagem e inovação. O Prêmio IEL 2026 contempla as categorias IEL Estágio, com as modalidades Estagiário Inovador, Estágio Inovador e Educação Inovadora, Inova Talentos, com Artigo Inovador e Projeto Inovador, Destaque Aprendizagem e Sistema S. Na categoria IEL Estágio, são reconhecidas boas práticas voltadas à formação profissional, valorizando estudantes, empresas e instituições de ensino que desenvolvem programas de excelência em parceria com o IEL.
Já o Inova Talentos reconhece projetos e artigos científicos desenvolvidos por bolsistas, tutores e empresas participantes do programa, destacando soluções que aproximam a pesquisa aplicada das demandas da indústria. A categoria Sistema S reconhece iniciativas das instituições que integram o sistema, voltadas à formação de talentos e ao desenvolvimento de projetos inovadores.
Os vencedores das categorias IEL Estágio, Inova Talentos e Sistema S representarão o estado na etapa nacional, marcada para 2 de dezembro, em Curitiba (PR), onde serão reconhecidos os projetos de maior destaque do país. Uma das novidades desta edição é a inclusão de uma etapa internacional. Os vencedores das categorias de estágio e bolsas de inovação que conquistarem a etapa nacional poderão ter seus projetos indicados ao GIMI Innovation Awards, ampliando a visibilidade internacional das iniciativas desenvolvidas no Brasil.
De acordo com Edneide Lima, superintendente do IEL Bahia, o objetivo da premiação é promover um ambiente de incentivo às empresas para a inovação de seus processos e as boas práticas de estágio e de aprendizagem. “Ao contratar um estagiário, um jovem aprendiz ou um bolsista de inovação, a empresa tem a oportunidade de oxigenar seus processos e práticas com novas ideias. O prêmio IEL é um reconhecimento das iniciativas que, às vezes, parecem pequenas, mas promovem mudanças positivas e significativas nas empresas”, realça ela.
Formação que transforma
Empresas que investem na formação de jovens profissionais contribuem para preparar talentos e fortalecer suas estratégias de desenvolvimento. É o caso da Bracell, empresa do setor de celulose, finalista pela primeira vez na categoria Estágio - Empresa Inovadora. A companhia desenvolveu um projeto para transformar a experiência de estágio em uma jornada estruturada de desenvolvimento profissional e comportamental, a partir da escuta de estagiários, supervisores, mentores e gestores. A iniciativa orientou uma trilha de aprendizagem com foco em comunicação, inteligência emocional, gestão do tempo, resolução de problemas e pensamento crítico. A proposta combina capacitação e prática, preparando os jovens para assumir o protagonismo da própria trajetória profissional.
“Ser finalista do Prêmio IEL é um reconhecimento muito importante para nós. Investir na formação de jovens é investir no futuro da nossa organização, mas também da sociedade. Por isso, construímos uma jornada que combina conhecimento, desenvolvimento comportamental e experiências práticas, colocando o jovem no centro do próprio desenvolvimento. Esse reconhecimento nos mostra que iniciativas como essa podem gerar impacto real e, ao mesmo tempo, inspirar novas formas de preparar talentos para o mercado de trabalho.”, afirma Igor Santos, analista de RH da Bracell.
Inovação na prática
A iniciativa e o olhar atento dos estagiários para os desafios do dia a dia podem gerar soluções que transformam processos dentro das empresas. Foi essa atitude que levou a estudante de Gestão de Recursos Humanos Maria Júlia Dantas, 23 anos, uma das finalistas do Prêmio IEL na categoria Estagiário Inovador, a desenvolver um sistema para otimizar os processos de admissão e integração de colaboradores na empresa Gestão 24/7. A plataforma centraliza informações sobre candidatos, documentos, benefícios, cargos e salários, além de permitir o acompanhamento das etapas de admissão e integração. Com a solução, um processo que levava 30 dias ou mais passou a ser realizado em cerca de uma ou duas semanas.
“Participar do Prêmio IEL é uma oportunidade de reconhecimento e valorização. O estágio ainda é um processo muito subestimado, até pelos próprios estagiários, que às vezes entram com a visão de que não sabem nada ou que não têm seu potencial reconhecido. Quando surgiu a oportunidade de participar do prêmio, percebi que era uma forma de mostrar que tudo o que aprendi e vivi durante o estágio poderia ser muito mais do que cumprir tarefas, poderia gerar inovação e impactar positivamente o dia a dia da empresa e a vida das pessoas. É também um momento de olhar para essa trajetória e enxergar o quanto valeu a pena todo o esforço”, afirma a finalista.
Prêmio
Criado na Bahia em 2004, o Prêmio IEL é uma iniciativa do IEL Bahia, instituição do Sistema Indústria responsável por programas de desenvolvimento profissional. Ao longo de mais de duas décadas, a premiação tem reconhecido experiências que fortalecem a formação de talentos, estimulam a inovação e aproximam estudantes, instituições de ensino e empresas, contribuindo para o desenvolvimento profissional e a competitividade das organizações.
SERVIÇO
Cerimônia de premiação da etapa Bahia do Prêmio IEL 2026
Quando: 10/09 (quinta-feira)
Horário:17h30
Onde: FIEB - Rua Edístio Pondé, 342 – STIEP, Salvador