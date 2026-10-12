EMPREGOS E SOLUÇÕES

Programa de estágio da Braskem abre vagas para estudantes de graduação

Programa da W1 Capital busca profissionais com graduação completa e interesse em migrar para o mercado financeiro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 06:00

Braskem abre vagas de Estágio

A Braskem abre as inscrições para a edição 2027 do seu Programa de Estágio, com a oferta de 120 vagas para estudantes universitários. Os interessados têm até o dia 30 de outubro para realizar a candidatura por meio da página da iniciativa. Do total de oportunidades, são 27 vagas no Nordeste, sendo nove em Camaçari (BA), duas em Maceió (AL), dez em Marechal Deodoro (AL) e seis em Salvador (BA), com início das atividades previsto para março de 2027 em áreas como Engenharia, Tecnologia e Dados, Ciências e Biotecnologia, Negócios e áreas corporativas.As inscrições são destinadas a estudantes que tenham previsão de conclusão da graduação entre junho de 2028 e dezembro de 2029. Acesse: https://braskem.academiadouniversitario.com.br/

Programa XP Future em Salvador

A W1 Capital, escritório parceiro da XP, abriu inscrições para o programa XP Future, voltado à formação de novos assessores de investimentos em Salvador. A iniciativa busca profissionais com graduação completa que ainda não atuam no mercado financeiro, mas tenham perfil comercial, habilidade de relacionamento e interesse em construir carreira no setor. O programa é direcionado especialmente a pessoas em transição de carreira, incluindo profissionais das áreas de vendas, administração, engenharia, gestão e atendimento ao cliente.Os selecionados participarão de uma trilha de capacitação que inclui preparação para certificações do mercado financeiro, mentoria, treinamento técnico e experiência prática. Acesse o link: https://job-boards.greenhouse.io/xpb2b/jobs/8567587002?gh_src=bjiwk82t2us

AXIA Energia 2027

O prazo de inscrição para o Programa de Estágio AXIA Energia 2027 foi prorrogado para 15 de outubro. São 114 vagas em todas as regiões do país, sendo 110 para nível superior e quatro para nível técnico. A carga horária exigida varia de 4 a 6 horas, atuação 100% presencial, bolsa-auxílio compatível com o mercado, auxílio-transporte, vale-alimentação ou refeição, plano de saúde e programa de desenvolvimento. Os interessados podem realizar o cadastro no site Programa de Estágio AXIA Energia. Acesse: https://axia.across.jobs/

Acelera Aprendiz