EMPREGOS E SOLUÇÕES

Programa de estágio da Tenda oferece bolsas de até R$ 2,1 mil

Jovem Aprendiz da Vivo reúne cerca de 350 vagas, reserva metade delas para talentos negros e aceita candidatos com deficiência

Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 06:30

Tenda: Programa Estágio 2027

A Construtora Tenda está com inscrições abertas até 22 de novembro de 2026 para o Programa de Estágio 2027. Há oportunidades em São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador e Curitiba. As vagas em obras são destinadas a estudantes de Engenharia Civil a partir do 4º semestre. Para posições corporativas em São Paulo, podem se candidatar estudantes de cursos das áreas de Exatas e Humanas a partir do 4º semestre da graduação ou do 2º semestre de cursos tecnológicos. A bolsa-estágio começa em R$ 1.800 no primeiro ano e pode chegar a R$ 2.100 no segundo. Acesse:https://www.ciadetalentos.com.br/estagioconstrutoratenda/

Programa Jovem Aprendiz da Vivo

Os interessados em participar do Programa Jovem Aprendiz da Vivo 2026 têm até o dia 30 de novembro para se inscrever. Ao todo, o programa reúne cerca de 350 vagas e, reforçando o compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão, 50% delas são destinadas a talentos negros. Além disso, todas as oportunidades são elegíveis para pessoas com deficiência. O processo seletivo será realizado de forma 100% digital. Podem participar jovens de 14 a 24 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio regular. A bolsa-auxílio é compatível com o mercado e entre os benefícios estão linha funcional corporativa; vale-refeição e transporte; plano de saúde e odontológico e seguro de vida. Os interessados podem se inscrever pelo https://www.jovemaprendizvivo.com.br/

Made In Bahia

Entre os dias 24 e 29, das 14h às 20h, a 35ª edição do Made In Bahia reunirá expositores com peças à pronta entrega no Salão Pepe Otero, no Clube Espanhol, em Ondina. A entrada é gratuita.A feira terá um desfile de abertura que une moda, criatividade e sustentabilidade e contará com o corredor exclusivo para a exposição de produtos artesanais diferenciados, iniciativa presente desde a edição de 2025 para valorizar o trabalho dos produtores locais.

Estágios no CIEE

O CIEE está com 6,1 mil oportunidades em todo o Brasil, sendo as principais áreas contratando Administração, Educação, Esportes e Direito com maior oferta de oportunidades nos estados de São Paulo, Ceará, Distrito Federal e Bahia.Acesse: https://bit.ly/3WEoYLn

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