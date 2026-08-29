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Programa de Estágio de Bracell na Bahia é finalista do Prêmio IEL de Talentos 2026

Por meio de uma abordagem inovadora, a iniciativa oferece uma jornada estruturada de desenvolvimento, conectando estudantes às operações industriais e florestais da companhia

Carmen Vasconcelos

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 05:46

O Programa de Estágio se destaca por uma abordagem inovadora baseada em escuta ativa e aprendizagem estruturada Crédito: DIVULGAÇÃO

A formação de novos talentos, com o desenvolvimento de atributos profissionais alinhados à cultura organizacional e aos desafios do setor, é um dos pilares estratégicos da Bracell para garantir a sustentabilidade e o crescimento dos negócios. Por isso, a companhia possui um Programa de Estágio que se destaca por uma abordagem inovadora baseada em escuta ativa e aprendizagem estruturada. A iniciativa, inclusive, é finalista do Prêmio IEL de Talentos 2026, que revelará os vencedores no dia 10 de setembro, em uma cerimônia a ser realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), em Salvador. Promovida pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), a premiação reconhece estagiários, aprendizes, bolsistas, empresas e instituições de ensino com práticas inovadoras em estágio e desenvolvimento profissional.

“A Bracell chega à final do Prêmio IEL Talentos graças à evolução de seu Programa de Estágio, que foi criado em 2023. Em 2025, ele foi aprimorado, com a implementação do Estudo Tripartite, que é uma metodologia que reuniu a percepção de estagiários, gestores e mentores para identificar as competências mais importantes para o futuro dos participantes e da organização. Com base nesse diagnóstico, foi criada uma Trilha de Aprendizagem que integra desenvolvimento comportamental, capacitação técnica, vivências práticas e conexão com o negócio em uma jornada composta por ações presenciais e digitais”, informa Fernanda Brandão, coordenadora de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Bracell Bahia.

Ainda segundo ela, a iniciativa permitiu identificar convergências, oportunidades de melhoria e necessidades futuras, fazendo com que as ações de desenvolvimento fossem alicerçadas em evidências e não em percepções isoladas.

Indicadores de impacto

Parte do Programa de Portas de Entrada da Bracell – que representa a estratégia da empresa para atração, desenvolvimento e formação de talentos em início de carreira –, o Programa de Estágio foi estruturado para oferecer uma jornada completa de capacitação profissional, conectando estudantes universitários às operações industriais e florestais da empresa.

Atualmente, a iniciativa apresenta indicadores expressivos de impacto, incluindo 94% de satisfação no Diagnóstico Estratégico do Programa de Estágio do IEL Bahia, garantindo a classificação “Ouro”. Outro destaque, de acordo com Fernanda Brandão, é que, desde a criação do programa, a Bracell registra taxa de efetivação de 42% dos 31 estagiários participantes do programa, oriundos de mais de 10 instituições de ensino superior, incluindo universidades públicas e privadas.

Os participantes atuaram em áreas estratégicas na Bracell, como os setores de Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento, Comunicação, Jurídico, Controladoria, Compras, Meio Ambiente, Logística, Engenharia e Operações Florestais.

Outros resultados obtidos também evidenciam a evolução do programa, com 100% dos estagiários participando das ações de desenvolvimento, somando mais de 126 horas de capacitação e a satisfação dos participantes alcançando o índice de 9,8, em uma escala de 0 a 10. O programa vem ainda avançando na promoção da diversidade, com 77% de pessoas negras e 69% de mulheres entre os estagiários da companhia.