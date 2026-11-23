EMPREGOS E SOLUÇÕES

Programa de Estágio Vivo 2027 oferece mais de 500 vagas e inaugura três trilhas de carreira

Vagas na MRV contemplam dez funções na construção civil com salário compatível com o mercado e alimentação no local

Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 06:00

Estágio com três trilhas e 500 vagas

A Vivo está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Vivo 2027, que chega com um novo formato. Pela primeira vez, os estudantes poderão ingressar por três trilhas, Start, Expert e Summer, desenvolvidas para diferentes perfis, momentos da formação acadêmica e interesses profissionais. Ao todo, são mais de 500 oportunidades e, reforçando o compromisso com a diversidade e a inclusão, 50% delas serão destinadas a pessoas negras. As inscrições para o Programa de Estágio da Vivo 2027 podem ser realizadas até 16 de dezembro pelo https://estagiovivo.com.br/

Construtora contrata mais de 1,1 mil na Ba

A MRV está com cerca de 100 vagas abertas na Bahia, com possibilidade de admissão imediata. As oportunidades contemplam os cargos de pedreiro, ajudante prático, ajudante comum, gesseiro, pintor, eletricista, carpinteiro, encanador, prático de carpintaria e servente de limpeza. As vagas são oferecidas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com salários compatíveis com o mercado. Entre os benefícios estão café da manhã e almoço nas obras, vale-transporte, seguro de vida e cesta básica disponibilizada em cartão. Os interessados podem enviar seus currículos pelo whatsapp: (71) 99126-5436 ou acessar o link das vagas na plataforma Recruta Simples: ENCANADOR: https://www.recrutasimples.com.br/vaga/encanador/salvador-ba/-P6-cX1Og31Go4gf_kkC?referrer=selfShareUrl/GESSEIRO: https://www.recrutasimples.com.br/vaga/gesseiro/salvador-ba/-Ox0PiUi8rpS-sNWPOoy?referrer=selfShareUrl

Programa de Trainee

A SLC Agrícola abriu inscrições até 3 de dezembro para seu Programa de Trainee 2027/1, com oportunidades destinadas às unidades da companhia na Bahia (além de outros sete estados). O programa começa em fevereiro de 2027, tem duração de até dois anos e exige disponibilidade para viajar e residir em fazendas. As inscrições devem ser feitas pelo site:https://www.traineeslcagricola.gupy.io. Exige graduação concluída em Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Engenharias (Agrícola, Agronômica, Mecânica, de Produção e Têxtil), Logística, Mecatrônica, Medicina Veterinária, Nutrição, Produção, Recursos Humanos, Zootecnia, Técnico em Segurança do Trabalho e áreas correlatas.

CIEE tem 3.673 vagas