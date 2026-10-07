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Quer viver e trabalhar na Itália? País vai receber 165 mil trabalhadores estrangeiros em 2027; saiba como funciona

Pré-cadastro para pedidos começa em outubro, mas autorização depende de contratação e solicitação feita pelo empregador; calendário prevê quatro datas para envio dos pedidos

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 14:57

Quer viver e trabalhar na Itália? País vai receber 165 mil trabalhadores estrangeiros em 2027; saiba como funciona Crédito: Pexels

Quem pretende trabalhar na Itália em 2027 já pode começar a se organizar. O país publicou as regras operacionais para a entrada de trabalhadores estrangeiros e prevê 165.850 autorizações para trabalho subordinado sazonal e não sazonal e para trabalho autônomo. O calendário começa antes mesmo do envio oficial dos pedidos. A etapa de pré-cadastro será aberta em 23 de outubro de 2026 e seguirá até 7 de dezembro, período em que empregadores e intermediários autorizados poderão preparar as solicitações no Portal de Serviços ALI, do Ministério do Interior italiano.

Para brasileiros que receberam uma proposta de emprego na Itália, o período pode ser importante para organizar documentos e alinhar as etapas com a empresa contratante. Isso porque o processo não funciona como uma inscrição individual em uma lista de vagas: o pedido de autorização de trabalho é apresentado pelo empregador ou por intermediários autorizados.

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Segundo a advogada especialista em imigração Ana Carolina Campara Brittes, CEO da Campara Cidadania, Vistos & Viagens e membro da Comissão de Cidadania Italiana da Associação Brasileira de Advogados (ABA), conhecer o calendário antecipadamente ajuda tanto empresas quanto profissionais a se prepararem.

“Os números chamam atenção, mas a existência de uma cota não significa que a pessoa possa simplesmente se candidatar a uma vaga no governo italiano. O pedido depende de uma contratação e é apresentado pelo empregador, dentro da categoria e dos prazos previstos. Por isso, trabalhador e empresa precisam entender o procedimento antes da abertura do calendário”, afirma.

Como as 165.850 entradas foram distribuídas

A quantidade prevista para 2027 não corresponde a um único grupo de vagas disponível para qualquer trabalhador. As entradas são divididas de acordo com a modalidade de contratação.

Do total:

76.200 entradas são destinadas ao trabalho subordinado não sazonal, sendo 14 mil reservadas à assistência familiar;

89 mil entradas correspondem ao trabalho subordinado sazonal nos setores agrícola e turístico;

650 entradas são destinadas ao trabalho autônomo.



As autorizações integram o planejamento italiano para o período de 2026 a 2028. As cotas seguem modalidades, reservas e critérios definidos pelo decreto que regulamenta a entrada legal de trabalhadores estrangeiros no país. Por isso, entender em qual categoria a contratação se enquadra é uma das primeiras etapas para quem pretende participar do processo.

“É importante olhar para a categoria que corresponde à atividade profissional e para os requisitos aplicáveis a cada pedido. O trabalho sazonal, a contratação não sazonal, a assistência familiar e o trabalho autônomo seguem caminhos diferentes. A preparação começa pela compreensão desse enquadramento”, explica Ana Carolina.

Quando começam os pedidos

O período de pré-cadastro terá início em 23 de outubro, às 9h, e terminará em 7 de dezembro de 2026, às 20h. Nesse intervalo, empregadores e intermediários autorizados poderão preencher os formulários necessários no Portal de Serviços ALI.O envio efetivo das solicitações ocorrerá posteriormente, em datas específicas conhecidas como click days.

O calendário estabelecido para 2027 prevê quatro momentos:

12 de janeiro de 2027: trabalho sazonal agrícola;

9 de fevereiro: trabalho sazonal no setor turístico;

16 de fevereiro: trabalho subordinado não sazonal;

18 de fevereiro: trabalho não sazonal na assistência familiar.



A circular também prevê que os pedidos possam ser apresentados até 31 de dezembro de 2027, desde que ainda existam cotas disponíveis para a modalidade correspondente.

Não basta querer trabalhar na Itália

Um dos pontos mais importantes para quem acompanha o calendário é entender que a cota não funciona como um cadastro aberto diretamente ao trabalhador estrangeiro. O processo está vinculado a uma oportunidade concreta de trabalho. Na prática, é o empregador que inicia a solicitação da autorização, conhecida como nulla osta, por meio do sistema italiano.

O pré-cadastro, portanto, serve para preparar as informações antes do envio na data correspondente. Ele não representa a concessão da autorização nem substitui o visto de entrada.“Quem está no Brasil e pensa em trabalhar na Itália deve distinguir a autorização de trabalho do visto e das demais etapas migratórias. São procedimentos relacionados, mas cada um tem sua função. Também é essencial verificar se a contratação, a atividade e a documentação atendem às exigências da categoria escolhida”, explica a advogada.

Documentação muda conforme o tipo de trabalho

O Portal ALI continuará sendo utilizado para as principais modalidades previstas no programa. Entre elas estão o trabalho agrícola sazonal, o turismo, o trabalho subordinado não sazonal e a assistência familiar.Embora o sistema e o calendário sejam comuns, as informações e os documentos exigidos podem variar conforme a categoria. Por isso, a preparação deve considerar o tipo de atividade que será exercida e as características da contratação.

Para quem já tem uma proposta de emprego, esse período anterior aos click days pode ser utilizado para conferir informações, organizar documentos e alinhar com o empregador quem será responsável por cada etapa.

O que o trabalhador brasileiro precisa saber

A abertura das cotas pode chamar a atenção de brasileiros interessados em viver e trabalhar na Itália, mas o número de 165.850 entradas não significa que qualquer pessoa possa solicitar uma delas diretamente. O primeiro passo é ter uma contratação que se enquadre em uma das modalidades previstas. Depois, o empregador ou intermediário autorizado deve seguir o procedimento correspondente para solicitar a autorização.

A orientação é evitar confundir o calendário das cotas com um processo de candidatura individual. A entrada legal no país depende do cumprimento das etapas previstas para cada modalidade.“Uma preparação cuidadosa reduz o risco de desencontro entre a proposta de trabalho, o formulário apresentado e a documentação necessária. Para quem considera uma mudança internacional, é importante tomar decisões com informação clara sobre as etapas e sobre as responsabilidades de cada parte”, afirma Ana Carolina.