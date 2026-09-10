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Salários de até R$ 2,5 mil: Salvador tem mais de 400 vagas de emprego nesta quinta (10)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 05:15

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 403 vagas de trabalho para esta quinta-feira (10) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, operador de telemarketing, costureira, professor assistente entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,5 mil.

Veja vagas e salários disponíveis

Veja as vagas disponíveis no SIMM nesta quinta-feira (10) 1 de 13

Veja como realizar o agendamento

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Saiba como agendar o seu atendimento 1 de 13

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

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