Salvador tem vagas de emprego nesta terça-feira (6) com salários de até R$ 2 mil

Os candidatos deverão acessar o site para agendar o atendimento a partir das 17:30h. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento) O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.Auxiliar Financeiro (vaga para o PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento de informática e disponibilidade para trabalhar em empresa no ramo de reclagem de ferro Salário a combinar + benefícios 1 Vaga Soldador Maçariqueiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em empresa no ramo de reclagem de ferro Salário a combinar + benefícios 1 Vaga Gerente de Transportes Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento de informática e disponibilidade para trabalhar em empresa no ramo de reclagem de ferro, experiência com frota de Caminhão e Carreta Salário a combinar + benefícios 1 Vaga Porteiro Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário Salário a combinar + benefícios 1 Vaga Auxiliar de Faturamento Ensino médio completo, 6 meses de experiência. Salário R$1.377,18 + benefícios 1 Vaga Vendedor de Auto Peças Ensino médio completo, 6 meses de experiência Salário R$1.320,00 + benefícios 1 Vaga Operador de Monitoramento Ensino médio completo, 6 meses de experiência ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite Salário a combinar + benefícios 2 Vagas Mecânico de ônibus Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, imprescindível: CNH D, experiência com manutenção corretiva e preventiva, MOOP, mecânica transmissão a diesel, desejável curso na área Salário R$1959,21 + benefícios 4 Vagas Auxiliar de Refrigeração em Ônibus Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível: experiência com instalação e manutenção em ônibus, desejável curso na área Salário R$1.368,59 + benefícios 3 Vagas Eletricista de Ônibus Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter conhecimento com eletricisdade veicular, metrologia e leitura de esquemas elétricos, desejável curso na área Salário R$2.098,67 + benefícios 3 Vagas Psicologo Educacional (VAGA DE ESTÁGIO E DO PROGRAMA SIMM MULHER) Ensino superior incompleto em Psicologia (estar cursando a partir do 6º semestre manhã ou noite), sem experiência Bolsa a combinar + transporte 1 Vaga Analista de Marketing (VAGA DE ESTÁGIO) Ensino superior incompleto em Publicidade (estar cursando a partir do 6º semestre manhã ou noite), sem experiência Bolsa a combinar + transporte 1 Vaga Auxiliar de Produção Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: experiência na área de industrial ou construção civil, habilidade com: pintura, solda, calderaria, expedição e manutenção Salário R$1.498,50 + benefícios 2 Vagas Manobrista Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: CNH B, ter habilidade com veículos manuais e automáticos, ter perfil de atendimento, vaga zoneada para Lauro de Freitas e bairros próximos e disponibilidade para trabalhar tarde/noite Salário R$1.350,00 + benefícios 1 Vaga Garçom Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar noite/madrugada, vaga zoneada para as regiões de Campo Grande, Cabula, Suburbana e Cidade Baixa Salário R$1.335,00 + benefícios 3 Vagas Gerente de Fast Food Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter perfil de liderança, experiência no ramo de fast food, produção de alimentos em larga escala, com vendas e faturamento, disponibilidade para trabalhar em horário de shopping Salário a combinar + benefícios 1 Vaga Chefe de Cozinha em Fast Food Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter perfil de liderança, experiência com fast food, produção de larga escala e disponibilidade em horário de shopping Salário 1.850,80 + benefícios 2 Vagas Auxiliar de Cozinha em Fast Food Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: experiência com restaurante ou fast food e ter disponibilidade para trabalhar m horário de shopping Salário R$1.322,00 + benefícios 4 Vagas Eletricista de Máquinas Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com parte elétrica máquinas Escavadeira, Pá Carregadeira e escavadeira, Curso Eletrotécnica e NR 10 Salário a combinar + benefícios 1 Vaga Bombeiro civil (vaga temporária 04 dias) Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível curso atualizado e credenciamento no CBMBA, ter disponibilidade para trabalhar em Evento Junino. Salário a combinar 20 Vagas Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência Salário R$1.320,00 + benefícios 1 Vaga Porteiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência Salário R$1.320,00 + benefícios 2 Vagas Recepcionista Laboratório (vaga exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, com ou sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter boa dicção e conhecimento intermediário de informática Salário a combinar + benefícios 2 Vagas Empacotador (vagas exclusiva para pessoas com deficiência) Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível: ter disponibilidade de horário e fácil acesso a Lauro de Freitas, Salvador e Simões Filho Salário a combinar + benefícios 3 Vagas